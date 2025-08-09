Orbán Balázs: A nemzet az a keret, amelyen keresztül a 21. század kihívásai kezelhetők

Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott részleteket a francia lapnak adott interjúból. Azt írta: „A nemzet az a keret, amelyen keresztül a 21. század kihívásai kezelhetők. Ez nem múltba fordulás, hanem realitás – különösen egy olyan korban, ahol a világrend átalakulása már nem elmélet, hanem tény” – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója, szerint újra központi jelentőségűvé válik a nemzeti szuverenitás a háborúk, a blokkosodás, a migrációs nyomás és az európai válságkezelés hibái közepette. De az interjúban szó esett a magyar kormány stratégiai gondolkodásáról, a külpolitikai kapcsolódás elvéről, az illiberális demokrácia értelmezéséről és természetesen Ukrajna uniós csatlakozásáról is.

„Amit a nyugati sajtó „orbánizmusként” próbál címkézni, az nem ideológia, hanem szuverenista, hazafias kormányzás. Olyan politikai gyakorlat, amely képes a családra és a nemzetre épülő hagyományos értékeket a 21. századi realitásokkal összhangba hozni.

A geopolitikai környezet drámai gyorsasággal változik. Miközben mások ideológiai hűséget keresnek, mi a kapcsolódás stratégiáját követjük: párbeszédet folytatunk Kelettel és Nyugattal, miközben minden döntésünket a magyar nemzeti érdek határozza meg. Az Ukrajnával kapcsolatos magyar álláspont a kezdetektől világos: a jelenlegi körülmények között az ország EU-csatlakozása súlyos kockázatot jelentene Európa számára, hiszen a háború befejezése előtti integrációval a konfliktust magát importálnánk az unióba – és az eszkaláció elkerülhetetlenné válna. Márpedig Európát nem Ukrajnán keresztül kell megvédeni, hanem a saját védelmi képességeink megerősítésével. Ehhez viszont előbb béke kell. Azt a kevés szereplőt, aki ma a közvetítés lehetőségét fenntartja – például az Egyesült Államokat – támogatni kell, nem támadni. Mi ezen az úton járunk. Mert béke nélkül nincs biztonság – sem Európában, sem Magyarországon” – írta bejegyzésében Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszél A liberalizmuson túl – a politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában címmel rendezett panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten Esztergomban, a MOL Nagyszínpadon 2025. július 31-én – MTI/Purger Tamás