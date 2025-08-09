Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a honvédség Úszó erőd kihívására

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva, az indulókhoz Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is szólt szombaton a révfülöpi indulás előtt.

A kihívás teljesítését megelőzően az átúszásra vállalkozó mintegy 400 úszó és húsz SUP-os egyperces csenddel emlékezett a közelmúltban elhunyt két magyar katonára.

Böröndi Gábor a megjelent hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány tagjai, katonasportolók és fiatalok körében mondott köszöntőjében a Balaton-átúszást a katonai szolgálathoz hasonlította, és kiemelte: céljaink vannak, hogy mindig előre nézzünk, és sose hátra.

„A lényeg, hogy el kell érni a túlpartot” – fogalmazott.

A vezérkari főnök hangsúlyozta: nemcsak a külföldi és magyarországi kiképzéseken, hanem a sportban is megmérettetik magukat a honvédek.

„Katonák vagyunk, egy közösség vagyunk, úszó erőd vagyunk, és megcsináljuk” – mondta Böröndi Gábor.

Az idei, 43. Lidl Balaton-átúszást kétszeri halasztás után szombaton tartják meg, a résztvevők teljesíthetik az 5,2 kilométeres teljes távot, a 2,6 kilométeres féltávot, valamint SUP-os átkelésre is van lehetőség.

Kiemelt kép: Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke (j) bemelegítést tart a Magyar Honvédség katonáiból, honvédelmi alkalmazottaiból és családtagjaikból álló Úszó Erõd csapat rajtja elõtt a 43. Lidl Balaton-átúszáson a Révfülöpi szabadstrandon 2025. augusztus 9-én.

MTI/Krizsán Csaba