Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

Menczer Tamás a videóban rámutatott arra: Orbán Viktor már három évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút le kell zárni, az oroszokkal tárgyalni kell, „és ha jön Trump, le fog ülni”.
Hozzátette, a miniszterelnök már akkor leírta, amikor Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, akkor „ki fogunk maradni”.
A kommunikációs igazgató szerint most ez történik, Trump és Putyin meg fog állapodni és ebben nem „osztottak lapot” Brüsszelnek, a német kancellárnak és a francia elnöknek sem, azért, mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni.
„Mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa” – jelentette ki. Emlékeztetett: a miniszterelnök ezért szorgalmazta, hogy még a Trump-Putyin-találkozó előtt, de legkésőbb utána tartsanak orosz-európai csúcstalálkozót is.
„Az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!” – közölte Menczer Tamás.
Nem hallgattak Orbán Viktorra.
Kár.
Megint igaza lett.
Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 9., szombat
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója
MTI/Vajda János