Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

„Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett” – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő megbeszélése kapcsán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a videóban rámutatott arra: Orbán Viktor már három évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút le kell zárni, az oroszokkal tárgyalni kell, „és ha jön Trump, le fog ülni”.

Hozzátette, a miniszterelnök már akkor leírta, amikor Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke, hogy ha nem cselekszünk gyorsan, akkor „ki fogunk maradni”.

A kommunikációs igazgató szerint most ez történik, Trump és Putyin meg fog állapodni és ebben nem „osztottak lapot” Brüsszelnek, a német kancellárnak és a francia elnöknek sem, azért, mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni.

„Mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa” – jelentette ki. Emlékeztetett: a miniszterelnök ezért szorgalmazta, hogy még a Trump-Putyin-találkozó előtt, de legkésőbb utána tartsanak orosz-európai csúcstalálkozót is.

„Az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!” – közölte Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója

MTI/Vajda János