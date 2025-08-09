Műsorújság
Menczer Tamás megmutatta, milyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond, és milyen, amikor hazudik

Szerző: hirado.hu
2025.08.09. 16:14

| Szerző: hirado.hu
Ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni. Mi azonban minderre nemet mondunk – hangsúlyozta Menczer Tamás a közösségi oldalán egy videóban, amelyben bemutatta, hogyan hazudik Ruszin- Szendi- Romulusz.

„llyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor hazudik” – mutatott rá a közösségi oldalán publikált videóban a kormánypárti politikus. Majd megmutatta, milyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond.

„Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz-ukrán háborúba magyar katonákat küldenének” – így hangzott Ruszin-Szendi Romulusznak a hazug állítása Menczer Tamás szerint, aki a volt tábornoknak a háborúpárti nyilatkozatát is felidézte.

„És ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond” – vezette fel Menczer Tamás Ruszin-Szendinek azt a háborúval kapcsolatos kijelentését, miszerint,

„ha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.”

„Ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni. Mi azonban minderre nemet mondunk” – hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond.

Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 9., szombat

 

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart Szekszárdon 2025. április 9-én. (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

