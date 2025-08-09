Menczer Tamás: Ezek tények, nem blöffök, nem kommentek, ezek a mi eredményeink

Ezek nem blöffök, ezek nem kommentek, ezek nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink, ezek a mi eredményeink – hangsúlyozta Menczer Tamás a közösségi oldalán publikált videóban, amelyben a választókörzetében elért eredményekről számolt be.

A politikus felidézte, hogy 2022-ben, közvetlenül a megválasztása után egy meleg nyár során Solymáron komoly vízhiánnyal szembesültek, akkor azt a vízhiányt az akkori polgármesterrel és önkormányzattal, solymáriakkal közösen minden lehetséges megoldást és erőt megmozgatva elhárították.

„Nehéz volt, nemhogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt, emlékezhetnek, még a Honvédség is vizet szállított. És akkor a solymáriak és a szakemberek azt mondták nekem, hogy építenünk kell egy vezetéket. Egy vezetéket, amely a Solymárra érkező vízkapacitást növeli. Megmondom őszintén, elég lehetetlen vállalkozásnak tűnt az első pillanatban, de megépítettük. 800 millió forintból építettük meg ezt a vezetéket, leánykori nevén csövet, amely működik, és amelynek nagy szerepe van abban, hogy azóta nem volt olyan vízhiány Solymáron, mint 2022-ben” – emlékeztetett a kormánypárti politikus, aki kiemelte, hogy évtizedes adósságot törlesztettek a vezeték megépítésével.

Az elért eredményekről szólva Menczer Tamás azt is felidézte, hogy

250 millió forintból megépítették a Koppány Márton utcát.

„152 millió forintból fejlesztettük a településüzemeltetés bázisát, hogy azok, akik Solymárért dolgoznak, megfelelő helyen és megfelelő körülmények között tehessék ezt. Építettünk még bringaparkot, játszótereket és voltak kisebb beruházások is,

a Major utcát is felújítottuk 40 millióból.

Tehát összesen, amiről most számot tudok önöknek adni, az 1,3 milliárd forint. Ezt a munkát végeztük el” – hangsúlyozta.

„És emellett szeretnék önöknek számot adni arról is, hogy amióta én képviselőjelöltként, tehát még nem képviselőként ’22-től, hanem jelölt korom óta, ezt én nagyjából oda ’21 őszére datálom. Mióta ezzel a munkával foglalkozom, Solymáron 18 civil szervezet összesen 85 millió forintos támogatásban részesült” – sorolta tovább az elért eredményeket Menczer Tamás.

Felidézte azt is, hogy amint országgyűlési képviselővé választották sok család jelezte felé, hogy egy 30 éves igazságtalanságot kell megszüntetni.

„Nevezetesen és konkrétan olyan családokról van szó, amelyektől a kommunisták elvették a földjeiket, és ezek a családok solymáriak, nagy részben solymáriak, kisebb részben szentivániak. Ezek a családok nem részesültek 30 év alatt kárpótlásban” – emlékeztetett a politikus.

„A magyar kormány akkor kérésünk szerint döntött,

a kárpótlás megtörtént, a magyar kormány erre 1 milliárd forintos keretösszeget biztosított,

és a károsultak pénzben vagy földben kérhették a kárpótlást. Tehát ennek kapcsán egy újabb 1 milliárd forintról tudok önöknek beszámolni. Ha az 1,3-hoz hozzáadjuk, akkor ez 2,3, és ha hozzáadjuk a majdnem százmilliót, amit a civil szervezetek kaptak, akkor 2,4 milliárd forintnál tartunk” – folytatta a számvetést az országgyűlési képviselő.

„Azért gondoltam fontosnak ezeket a tényeket felsorolni, mert

ezek tények. Ezek nem blöffök, ezek nem kommentek, ezek nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink, ezek a mi eredményeink,

ezeket elértük, messze nem vagyunk a célnál, egyik településen sem, tudom jól, néznek rám a polgármesterek szúrós tekintettel, van még dolgunk bőven. Ezt a munkát, mint az imént utaltam rá, végzem a következő választásig, aztán a választást megnyerjük, és utána folytatjuk” – zárta beszámolóját Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a Terstyánszky utca – Mátyás király utca – Vasút utca csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán Solymáron 2025. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)