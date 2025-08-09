Megtámadta a Tisza Párt a fix 3 százalékos programot, figyelmeztet Panyi Miklós

A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen, ahogyan azt sem, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak – jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalán.

Panyi Miklós azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Hozzátette, a párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással „dobálózik”, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt. „Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények?” – tette fel a kérdéseket az államtitkár, aki szerint a tények nem számítanak a Tisza Pártnak. „Marad a hergelés, a riogatás” – írta.

Közölte: a Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

„Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül” – jelentette ki. Panyi Miklós emlékeztetett: „Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz”. Az államtitkár szerint ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak is jó, a Tisza Pártnak pedig rossz, ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, „Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt” és „sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki”.

Ne üljünk fel a hergelésnek! – zárta bejegyzését Panyi Miklós.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon Start Programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án – MTI/Bodnár Boglárka