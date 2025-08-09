Kihúzták az ötös lottót, 41 új milliomosa van az országnak

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
6 (hat)
24 (huszonnégy)
42 (negyvenkettő)
53 (ötvenhárom)
61 (hatvanegy)
Joker: 154218
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt.
4 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 1 072 155 forint;
3 találatos szelvény 2442 darab, nyereményük egyenként 19 715 forint;
2 találatos szelvény 60 351 darab, nyereményük egyenként 3020 forint. Joker: 154218
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)