Kihúzták az ötös lottót, 41 új milliomosa van az országnak

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.09. 20:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
4 találatos szelvény 41 darab volt.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

6 (hat)

24 (huszonnégy)

42 (negyvenkettő)

53 (ötvenhárom)

61 (hatvanegy)

Joker: 154218

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt.

4 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 1 072 155 forint;
3 találatos szelvény 2442 darab, nyereményük egyenként 19 715 forint;
2 találatos szelvény 60 351 darab, nyereményük egyenként 3020 forint. Joker: 154218

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)

nyereményjátékötös lottószerencsejáték

