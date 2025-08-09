Készüljön! Sivatagi hőhullám érkezik, extrém hőingadozás várható

Rendkívüli hőhullám érkezik, a hőmérséklet elérheti a 37-38 Celsius-fokot is, miközben az éjszakai alacsony hőmérsékletek és a nappali forróság okozta nagy hőingadozások tovább terhelik a szervezetet.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt honlapján megjelent felhívás hangsúlyozza: a hétvégén a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, ennél kissé alacsonyabb értékeket a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében mérhetünk.

Vasárnap még jobban rákapcsol az időjárás, napos időre számíthatunk kevés felhővel, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Ilyen időben be kell tartani a megfelelő óvintézkedéseket, mint például a folyadékpótlás, a só- és ásványianyag-pótlás, valamint a nap elkerülése.

A meteorológusok szövetsége hangsúlyozza:

„Tovább erősödik és sivatagi jelleget ölt az egyre veszélyesebbé váló hőhullám. Ennek egyes sajátos hatásai különösen veszélyesek az időjárás-érzékeny emberek számára. Az igen száraz levegő miatt nagy a napi hőingás,

hajnalban 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben kánikula, sőt forróság várható. Az ilyen mértékű hőmérséklet változásokat nehezen követi a szervezet” – mondja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász a meteoklinika.hu cikkében.

