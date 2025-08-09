A felhők is szabadságra mentek, jön a nyár egyik legforróbb napja

Döntően derült, napos, száraz idő várható a szombati napon, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható.

Döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is.

Forrás: HungaroMet

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Északkeleten is csökken a felhőzet, így ott is, mint másutt derült lesz az ég. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet a hajnal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)