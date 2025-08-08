Retróbulit tartanak a Tabánban Magyarország születésnapján

A Korál, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton Família és a Bikini is fellép a hagyományos Szent István-napi Retro Tabán koncertsorozaton augusztus 16. és 19. között.

A Tabánban – a hazai könnyűzene egyik ikonikus találkozóhelyén – négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget – olvasható az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. „A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken.

Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének”

– idézi a közlemény Szente Vajkot, a Szent István Nap programsorozat nagykövetét. A közlemény szerint augusztus 16-án a Korál zenekar koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a 2020-ban elhunyt magyar dalszerző legnagyobb slágereit, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Ezt megelőzően Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice lépnek fel.

Augusztus 17-én Szikora Róbert és az R-GO lép a színpadra, majd a Ladánybene 27. és a Roy & Ádám Trió adnak koncertet.

Másnap a Back II Black és Hevesi Tamás slágerei csendülnek fel a Tabánban, majd a Neoton Família előadásával – többek között a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria című slágerekkel – folytatódik a koncertsorozat.

Augusztus 19-én a Takáts Tamás Blues Band és Deák Bill Gyula lépnek fel, majd a negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel zárja a fesztivált – olvasható a közleményben.

Részletes információk a Szent István Nap hivatalos oldalán és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)