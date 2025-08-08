Orbán Viktor: Háború ide, vagy oda, ezt a programot el kellett indítani

A kormányfő szerint a Tisza Párt az Otthon start programot – nem feltételezve rosszindulatot – az ismerethiány miatt kritizálja. Mint mondta, a Tisza egy olyan párt, amely még soha nem kormányzott, nem tudja, az ilyen mechanizmusok hogyan működnek.

Orbán Viktor hangsúlyozta: akik támadják ezt a kezdeményezést a politikában, azok nem csináltak még ilyen lakásprogramot, ezért nem is rendelkeznek azzal a tudással, ami a kormányzópártnál megvan.

A kormányfő kitért arra, amíg háború van, addig a magyar gazdaság sem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint amekkora benne van, de amint a tűzszünet és a béke elérkezik, akkor a magyar gazdaság teljesítménye nagyságrendekkel nő majd meg.

Úgy fogalmazott, kérdés volt, el merjék-e indítani a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, hiszen háborús körülmények között – mint amilyenben Európa és a világ van –, minden ilyen lépésnek meg van a kockázata.

Ugyanakkor – folytatta – úgy látta, „háború ide, háború oda”, a „családi adóforradalmat” és a fix 3 százalékos otthonteremtési programot is el kellett indítani, de pont ezért néhány féket is beépítettek. Ezek a gazdasági programok alapvetően meg fogják változtatni a gondolkodást a jövőről – értékelt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)