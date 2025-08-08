Orbán Viktor: Magyarország a migráció helyett a családokat támogatja

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor elmondta, korábban többen akartak gyereket, manapság kevesebben. Az egyik magyarázat erre, hogy megváltoztak az emberek és kényelmesebb életet akarnak. A másik ok, hogy akarnak gyereket, de vannak akadályok és így halogatják a gyermekvállalást. Kijelentette, a Nyugat azt mondja, ez valamiért van, de a megoldás, hogy az ide bevándorló embereket fogadjuk be.

A miniszterelnök – mint fogalmazott – egyes országok hagyták, hogy akkora külföldi beáramlás legyen, hogy a nyugat-európai országok kulturális arcát is megváltoztatták. Úgy álltak hozzá, hogy darab-darab, és majd beállnak dolgozni, de nem álltak be – mutatott rá Orbán Viktor.

Migráció helyett családbarát politika

Mi nem erre az ösvényre léptünk.

Úgy voltunk vele, ha anyagi természetű akadályok vannak, akkor ezt hárítsuk el családbarát politikával – jelentette ki a miniszterelnök.

Ebből jött az adókedvezmény, a GYED-rendszer megváltozása és az anyák SZJA-mentessége is, minden ehhez hasonló intézkedés. A migrációs politikánkat is megerősítettük.

A kormány azon dolgozik, hogy aki gyermeket vállal, ne kerüljön rosszabb anyagi helyzetbe. Legalább ugyanolyan helyzetben maradhasson, ha nem jobb anyagi helyzetbe kerülhessen.

Lakbér helyett törlesztőrészlet és saját lakás

A magyar állam lényege a saját otthon, ettől érezheti magát biztonságban minden magyar.

Be kellett avatkozni, ezért egy fix 3 százalékos hitelt vezettünk be.

Törlesztőrészletet fizethetnek a fiatalok a lakbér helyett és végül a saját tulajdonuk lesz a lakás. „Mi azt mondjuk, hogy erre startoljatok rá” – fogalmazott Orbán Viktor. A hitelnek nincs kamatkockázata, sem árfolyamkockázata.

Korábban a kormány összekapcsolta a gyermekvállalást és az otthonteremtést. A most induló programban nem számít, hogy az igénylő hol lakik vagy hol tervez-e családot. „Az áremelkedés ellen vezetettünk be korlátot, lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió a felső értékhatár” – szögezte le a miniszterelnök.

Két akcióterv is készül

A háborúval kapcsolatban azt mondta, amíg háború dúl, addig van kockázata minden támogatási programnak, bizonytalanság van. Orbán Viktor úgy gondolta, háború ide, háború oda, vállalni kell a kockázatot és el kell indítani ezeket a gazdasági programokat. Be kellett építeni néhány féket, ezért tartott idáig kidolgozni a részleteket, de így biztonságosak az adó- és az otthonteremtési reformok.

Alakul az ipar- és a munkahelyvédelmi akcióterv! Ebben Orbán Viktor még a nyáron döntést szeretne hozni.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)