Menczer Tamás: Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát

Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát – írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon.

A politikus azzal folytatta, Weber az újabb mandátumának egyéves évfordulóját ünnepli, és azt, hogy ő “alakítja” Európa jövőjét. „Na igen.”

„Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender”

– sorolta Menczer Tamás.

Szerinte az Európai Néppárt ezt ünnepli „a bábfigurájával, Magyar Péterrel”. A politikus azt is írta, „előbb áprilisban elzavarjuk Weber bábját. Aztán a patrióta szövetségesekkel elfoglaljuk Brüsszelt.”

„És építünk egy olyan Európát, ahol az európai, így a magyar emberek az elsők. Nem az ukránok és nem a bevándorlók!”

– írta bejegyzésében Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)