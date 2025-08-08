Menczer Tamás Magyar Péternek: „Szerencsés vagy, Peti! De nem mindenki olyan szerencsés, mint te”

Menczer Tamás a közösségi oldalán elérhető videóban azt mondta: „szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse!”
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékos otthonteremtési programra és Magyar Péternek azt a kérdést tette fel: „miért támadod?”
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt vezetője ezzel nem őket – a kormányt, a kormánypártokat – hanem a fiatalokat támadja. „Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te meg be akarod csukni. Miért? Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te” – fogalmazott Menczer Tamás.
Szerencsés vagy, Peti❗️
De nem mindenki olyan szerencsés, mint te.
Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 8., péntek
