Menczer Tamás Magyar Péternek: „Szerencsés vagy, Peti! De nem mindenki olyan szerencsés, mint te”

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán üzent a Tisza Párt vezetőjének, aki az Otthon Start Programot támadta. Menczer Tamás a videóban úgy fogalmazott: „nem mindenki olyan szerencsés”, mint Magyar Péter, sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékos otthonteremtési programra.

Menczer Tamás a közösségi oldalán elérhető videóban azt mondta: „szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse!”

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékos otthonteremtési programra és Magyar Péternek azt a kérdést tette fel: „miért támadod?”

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt vezetője ezzel nem őket – a kormányt, a kormánypártokat – hanem a fiatalokat támadja. „Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te meg be akarod csukni. Miért? Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te” – fogalmazott Menczer Tamás.

Kiemelt kép: kormany.hu