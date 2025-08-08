Magyar Péter ismét elszólta magát egy kampányrendezvényen – VIDEÓ

Újabb freudi elszóláson kapták Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét. Országjárásának tiszaalpári állomásán egy gazdacsaládban élő fiú a jégkármérséklő rendszerről és az aszálykárokról kérdezte. A politikus saját maga osztotta meg hibáját és meglepődve a kérdés összetettségén, először így reagált:

„Hoppá! Még hogy nem jó a magyar oktatási rendszer!” – hangzik el a videó legelején.

Rögtön ezután azonban korrigált, és hangsúlyozta, hogy valójában a családi nevelést tartja a legfontosabbnak.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter nyilvános szereplésen elszólja magát. Kedden a 2026-os választások kapcsán azt mondta: „Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.” Ezt követően gyorsan módosította nyilatkozatát, és saját pártja győzelmét vetítette előre.

Kapcsolódó tartalom Videón, ahogy Magyar Péter összekeverte a napraforgót egy gyomnövénnyel

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)