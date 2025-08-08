Magyar Péter ismét elszólta magát egy kampányrendezvényen – VIDEÓ

„Hoppá! Még hogy nem jó a magyar oktatási rendszer!” – hangzik el a videó legelején.
Rögtön ezután azonban korrigált, és hangsúlyozta, hogy valójában a családi nevelést tartja a legfontosabbnak.
Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter nyilvános szereplésen elszólja magát. Kedden a 2026-os választások kapcsán azt mondta: „Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.” Ezt követően gyorsan módosította nyilatkozatát, és saját pártja győzelmét vetítette előre.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)