Két magyar katona is meghalt az elmúlt napokban

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította – írták. Kifejtették annak a 29 éves katona halálának körülményeit is, aki 2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott.
Az életmentési kísérlet sikertelen volt.
A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják – tették hozzá. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek.
„Emléküket tisztelettel megőrizzük”
– írta a közleményben a Honvédelmi Minisztérium.
