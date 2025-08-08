Két magyar katona is meghalt az elmúlt napokban

2025. augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot.

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította – írták. Kifejtették annak a 29 éves katona halálának körülményeit is, aki 2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott.

Az életmentési kísérlet sikertelen volt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják – tették hozzá. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek.

„Emléküket tisztelettel megőrizzük”

– írta a közleményben a Honvédelmi Minisztérium.

