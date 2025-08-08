Index: Vezet a Fidesz ebben a választókerületben is a Tisza Párttal szemben

A közvélemény-kutatások országos szinten is vegyes képet mutatnak a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt versenyéről. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva arról beszélt, hogy akár nyolcvan választókerületet is megnyerhetnének, ha most vasárnap tartanák a választásokat. Az Index megszerezte a kormányfő által említett adatsor részleteit, sorozatuk ötödik részében pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös számú választókerület eredményeit közölték.

A lap szerint a Mátészalka központú körzetben a Fidesz–KDNP 39,7 százalékkal vezet, mögötte a Tisza Párt 32 százalékkal áll.

A sorrend a kutatás szerint:

Fidesz–KDNP – 39,7 százalék

– 39,7 százalék Tisza Párt – 32 százalék

Mi Hazánk – 4,4 százalék

– 4,4 százalék Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék

Jobbik – 1,7 százalék

MSZP – 0,8 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék

Momentum – 0,5 százalék

LMP – 0,1 százalék

Párbeszéd – 0,1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka voksolna, míg a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „bizonytalanok” 11,9 százalékot tesznek ki. A felmérés 500 fő telefonos megkérdezésével készült 2025 júliusában.

A körzetben 2022-ben fölényes kormánypárti siker született: a Fidesz–KDNP jelöltje, Kovács Sándor 64,79 százalékot szerzett, messze megelőzve az ellenzéki támogatással induló Földi Istvánt, aki 24,58 százalékot ért el. A Mi Hazánk politikusa, Apáti István akkor 9,15 százalékos eredménnyel végzett. A Fidesz listás eredménye még ennél is magasabb, 68,29 százalék volt.

