Index: Vezet a Fidesz ebben a választókerületben is a Tisza Párttal szemben

A lap szerint a Mátészalka központú körzetben a Fidesz–KDNP 39,7 százalékkal vezet, mögötte a Tisza Párt 32 százalékkal áll.
A sorrend a kutatás szerint:
- Fidesz–KDNP – 39,7 százalék
-
Tisza Párt – 32 százalék
- Mi Hazánk – 4,4 százalék
-
Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék
-
Jobbik – 1,7 százalék
-
MSZP – 0,8 százalék
-
Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék
-
Momentum – 0,5 százalék
-
LMP – 0,1 százalék
-
Párbeszéd – 0,1 százalék
Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka voksolna, míg a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „bizonytalanok” 11,9 százalékot tesznek ki. A felmérés 500 fő telefonos megkérdezésével készült 2025 júliusában.
A körzetben 2022-ben fölényes kormánypárti siker született: a Fidesz–KDNP jelöltje, Kovács Sándor 64,79 százalékot szerzett, messze megelőzve az ellenzéki támogatással induló Földi Istvánt, aki 24,58 százalékot ért el. A Mi Hazánk politikusa, Apáti István akkor 9,15 százalékos eredménnyel végzett. A Fidesz listás eredménye még ennél is magasabb, 68,29 százalék volt.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher)