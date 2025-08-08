Műsorújság
Autósok figyelem! Szombattól változik az üzemanyag ára

Szerző: hirado.hu
2025.08.08. 13:24

Augusztus 9-től mindkét üzemanyagtípus ára mérséklődik a hazai nagykereskedelmi piacon. A 95-ös benzin esetében 3 forintos, míg a gázolajnál 4 forintos csökkenésre lehet számítani – írja a Holtankoljak.hu.

Amennyiben a töltőállomások átvezetik áraikban a változást, a járműtulajdonosok kisebb kiadásokkal számolhatnak a tankolásnál.

A mai, augusztus 8-i átlagárak a következőképpen alakulnak:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter

  • Gázolaj: 602 Ft/liter

A hétvégi ármérséklés enyhítheti a nyári időszakban megszokott magasabb üzemanyagköltségeket, különösen azok számára, akik hosszabb utakra indulnak.

Kiemelt kép: Tankolás egy OMV benzinkúton (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta)

