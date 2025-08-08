A vidéki bűnözés elleni fellépést sürgeti a Jobbik

A Jobbik szerint „árad a bűn vidéken, romokban a közbiztonság”. Hol van Pintér Sándor? – tette fel a kérdést az ellenzéki párt alelnöke pénteken sajtótájékoztatón, Szolnokon.

Révi Attila felidézte, az elmúlt napokban Szolnokon szétvertek egy szórakozóhelyet nézeteltérésre hivatkozva, és a rendőrség szerinte késve érkezett a helyszínre. Néhány nappal később Kunmadarason bántalmaztak egy külföldi állampolgárt, majd rágyújtották az autót. Csütörtökön pedig szintén Szolnokon, forgalmas helyen, fényes nappal „egy baráti beszélgetés” után az egyik ember kést rántott és nyakon szúrta a másikat – sorolta, megjegyezve: az, hogy a közterületen italoztak, már csak mellékes.

Szólt arról, hogy Orbán Viktor kormányfő szerint Magyarország ma az Európai Unió legbiztonságosabb országa. Azt javasolta a miniszterelnöknek és a belügyminiszternek, hogy menjenek el Szolnokra, a térség bármely településére vagy az ország bármely pontjára, és győződjenek meg a saját szemükkel arról, hogy milyen állapotok uralkodnak ma Magyarországon. Révi Attila közölte, a Jobbik több mint tizenöt éve küzd a rendőrök számának drasztikus emeléséért. Szükség lenne szerintük a rendőrök anyagi és erkölcsi megbecsülésére, valamint a jogszabályok felülvizsgálatára is. Fontos, hogy a jogszabályok minden tekintetben védjék az eljáró rendőröket a megelőzés során és a nyomozati szakaszban is – hangoztatta.

Beszámolt arról, hogy csak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében naponta tizenhat bűncselekmény történik. Szükségesnek nevezte, hogy a döntéshozók „kijöjjenek végre az elefántcsonttoronyból, eljöjjenek vidékre, megtapasztalják a valódi állapotokat”, és ennek alapján tegyék meg a szükséges lépéseket.

„Ha erre nem képes Pintér Sándor, akkor álljon fel a hivatalából és hagyja ott! Ha erre nem képes a magyar állam, hogy megvédje az állampolgárait, akkor a Jobbik nem lesz rest újra életre kelteni a Magyar Gárdát, ami nem volt más, mint a nemzet immunrendszere” – fogalmazott.

Révi Attila hangsúlyozta: rendet és biztonságot követelnek; nemcsak Szolnokon, nemcsak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, hanem az egész országban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)