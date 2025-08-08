A Tisza Párt szakértője szerint úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel

Ismét a Tisza Párt egyik támogatójának kijelentése váltott ki felháborodást. Kéri László politológus szerint az ellenzék csak akkor győzhet 2026-ban, ha a Fidesz-szavazókat „pestisesként” kezelik. Az ellenzék részéről egyre gyakrabban hangzanak el olyan nyilatkozatok, amelyek gyűlölködésre buzdítanak.

Újabb vihart kavart Kéri László politológus, aki egy nyilatkozatában azt fejtegette, miként győzhetne az ellenzék a 2026-os parlamenti választásokon. A Mandiner beszámolója szerint a Tisza Párt támogatója kijelentette, hogy az ellenzék akkor lehet esélyes, ha a Fidesz-szavazókkal „pestisesként” bánnak, és így csökkentik a kormánypárt szavazóinak aktivitását.

A politológus – aki gyakori vendég Magyar Péter politikai rendezvényein – úgy véli, kulcsfontosságú lenne, hogy a Fidesz-táborban meginogjon az önbizalom.

„Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre”

– fogalmazott Kéri László.

A Tisza Párt támogatója azt is hozzátette, hogy „olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!” Kéri László nem először fogalmaz meg hasonló kijelentéseket a Fidesz-szavazókról, ám ezúttal sokak szerint átlépett egy erkölcsi határt.

A sértegetés a Fidesz-szavazókat mozgósítja

Farkas Vajk szerint Kéri László kijelentései nem gyengítik, hanem inkább erősítik a Fidesz szavazótáborát. Az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője Hír TV adásában arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonló jelenségek már a 2022-es választás előtt is megfigyelhetőek voltak.

Az elemző szerint ugyanaz a jelenség ismétlődik, mint négy évvel ezelőtt: először megjelennek azok a közvélemény-kutatások, amelyek ellenzéki előnyt mutatnak, majd sorra érkeznek a fideszes szavazókat célzó ellenséges, gúnyos nyilatkozatok.

Farkas Vajk hangsúlyozta, hogy a megbélyegző kijelentések sok választót inkább arra ösztönöznek, hogy még nagyobb elkötelezettséggel szavazzanak a Fideszre.

„Most éppen arra buzdítanak mindenkit, aki nem fideszes, hogy a fideszeseket nézzék pestisesnek. Ez akkor sem jött be (…) de hogyha egy fideszes szavazó ilyeneket hall, egy fideszes szavazó azt mondja, hogy na de márpedig én akkor is el fogok menni szavazni, és akkor is a Fideszre fogok szavazni” – fejtette ki az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője.

Több hasonló, a Fidesz szavazóival szembeni kijelentés is elhangzott a közelmúltban

Nem először tapasztalható, hogy a Fidesz-szavazók elleni megnyilvánulások botrányt váltanak ki. A Tisza Párt másik támogatója, Raskó György a fideszes nyugdíjasok halálát kívánta. Az agrármérnök korábban úgy fogalmazott hogy a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók”. Hozzátette, hogy „a tipikus Fidesz-szavazó 65 évesnél idősebb falusi nő, aki maximum 8 általános végzett, és alacsony a jövedelme.”

Ezzel párhuzamosan a zenei életben is egyre gyakrabban kerülnek elő a gyűlölködő megnyilvánulások. Azahriah korábban „szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz-szavazókat. Habár az előadó később bocsánatot kért, a kijelentésre több közéleti szereplő is negatívan reagált, valamint a Kormányinfón is beszédtéma volt. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztert szerint Azahriah a Tisza Párt uszításának áldozatává vált.

Szintén felháborodást okozott Majoros Péter, vagyis Majka júliusi előadása, amelyben egy fordított mikrofont használva imitálta, hogy fejbe lövik a dalban szereplő, fiktív ország – Bindzsisztán – miniszterelnökét. A jelenetet többen is veszélyes politikai üzenetként értelmezték. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kormányfő lelövését imitálni egy olyan határvonal, amelyet Majkának nem kellett volna átlépnie.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a performansz annak fényében sem volt vicces, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ellen életveszélyes merényletet követtek el.

A botrány miatt még a One Magyarország is lépett, és megszüntette az együttműködését a zenésszel. A politikai indulatok szításának súlyos következményei lehetnek. A rendőrség szerdán közölte, hogy őrizetbe vettek egy férfit, aki Orbán Viktor megöletését tervezte.

