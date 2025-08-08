A csed esetén havi 78 ezer forint, a gyed-nél 43 ezer forint egy család többletjövedelme

Magyarország közelít ahhoz a ponthoz, ahol anyagi értelemben rövid távon sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem – jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy óriási az érdeklődés az államilag támogatott, 3 százalékos lakáshitel iránt, amelynek eredményeként az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe, és sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban.

Orbán Viktor azt mondta: a kormány célja, hogy olyan családbarát politikát folytasson, amelynek eredményeként a vágyott gyerekek megszületnek, és aki gyermeket akar, az nem anyagi nehézséget vesz a nyakába, hanem egy elviselhető kihívás előtt találja magát. Hozzátette: a jövőbeli Magyarországon pedig, ha valaki gyereket vállal, akkor még anyagilag jobban is jár.

Jelezte: itt még nem tartunk, de már közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol azt lehet mondani, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mintha nem.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa a népesedési problémákra migrációval válaszolt, mert azt gondolták, hogy „darab, darab, és ha nincs saját gyerek, akkor majd pótoljuk a migránssal”.

Kiemelte: Magyarország nem erre az ösvényre lépett, hanem úgy döntött, hogy inkább elmozdítja a fiatalok elől a családalapítást nehezítő anyagi akadályokat. Hangsúlyozta: a nyugatiak azt akarják, hogy Magyarország is legyen bevándorlóország, azonban bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot.

Közölte: ha átlagos jövedelemmel számolnak, akkor a csed esetében a július 1-jével bevezetett adómentesség havonta 78 ezer forint többletbevételt jelent egy családnak, a gyed esetében pedig 43 ezer forintot. Hozzátette: ha valaki cseden van, azaz a gyereke megszületése utáni első félévet tölti otthon, akkor előfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha egyébként dolgozna.

Elmondta azt is: a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével júliustól egymillió családban nőtt a jövedelem. Az egy gyereket nevelőknél 10-ről 15 ezerre emelkedett az adókedvezmény, a kétgyerekeseknél 40-ről 60 ezerre, a háromgyerekeseknél pedig 99 ezerről 148 ezerre, és ez január 1-jétől még egyszer meg fog történni, azaz két gyerek után 80 ezer forintos, három gyerek után pedig majdnem 200 ezer forintos lesz az adókedvezmény – ismertette.

Ennek eredményeképpen évente egy család kasszájában 1 millió, 1 millió 200 ezer forinttal több jövedelem keletkezik – közölte.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy óriási az érdeklődés az államilag támogatott, 3 százalékos lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon. Hangsúlyozta: a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, árfolyamkockázatoktól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azok számára, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Kifejtette: ha valaki a program keretében felvesz 20 millió forintot, akkor a piaci hitel kamataihoz képest havonta 60 ezer forintot takarít meg, ha 30 milliót vesz fel, akkor havonta 90 ezer forintot, ha pedig 50 millió forintot vesz föl, akkor 150 ezer forintot.

Ez azt jelenti, hogy az érdeklődők olcsóbban juthatnak lakáshoz, illetve nagyobbhoz is hozzájuthatnak – mondta.

Emlékeztetett: Magyarországon nagy vita van arról, hogy a kormány a bérlakások építését támogassa vagy a saját lakáshoz jutás segítse. Jelezte: véleménye szerint kellenek bérlakások is, de a bérlakás függőséget is jelent, „a magyar álom lényege” viszont a saját otthon, mert – emelte ki – „a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget”.

Hangsúlyozta: a fix 3 százalékos kamatozású hitellel a törlesztőrészlet alacsonyabb lesz, mintha albérletet fizetnének az igénybe vevők, ráadásul így a végén lesz egy saját lakásuk. Elmondta, a hitel segít, hogy az emberek már egész fiatalkorban be tudjanak lépni a lakástulajdonosok közösségébe, ezzel pedig erősítik a középosztályt, és a nemzetet is.

A középosztály lényegének azt nevezte: nemcsak arról van szó, hogy egy nyelvet beszélünk és közös a kultúránk, hanem arról is, „Magyarország az a hely, ahol neked van valamid és a tulajdonosok közösségéhez tartozol (…), van valamid, ami ide köt”.

A részletekről szólva a miniszterelnök kiemelte, hogy a kölcsönnek nincs árfolyamkockázata, és emlékeztetett arra, hogy 2002-ben a baloldal megszüntette az akkori otthonteremtési rendszert és a kockázatos devizahitelek felé próbálta terelni az embereket.

A támogatott hitelre „mindenki rástartolhat”, ehhez nem kell gyereket vállalni, nem számít, hogy valaki falusi vagy városi, ugyanakkor a lehetőséget más családtámogatásokkal és hitelfajtákkal kombinálva, még nagyobb államilag támogatott összegekhez is hozzá lehet jutni – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy a hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban. Azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést. Hozzátette: luxuslakásokra nem vehető igénybe a hitel.

A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba: a lakás ára 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás, ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál – közölte.

A kormányfő úgy látja, a gyors megindulást követően kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésre áll be a lakáspiac.

Kifejtette, a bővüléshez szükséges építőipari kapacitás megvan, miután a cigány közösségekkel sikerült megállapodásra jutni, hogy nem szociális segélyt kapnak, hanem a munkán keresztül támogatja a kormány őket, nagyon sokan mentek el dolgozni, különösen az építőiparba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)