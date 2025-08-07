Újabb rekordot döntött a SZÉP-kártya: több mint 44 milliárd forintot költöttek róla júniusban

A SZÉP-kártya, a 2024-es rekordévet követően, idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje: 2025 júniusában, az előző évit csaknem 27 százalékkal túlszárnyalva, 44,4 milliárd forint feltöltés került a SZÉP-kártyákra, a költések 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14 százalékkal felülmúlva a tavalyi felhasználást – jelentette csütörtökön kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A minisztérium hozzátette, a kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja családok gondtalan pihenését, emellett a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat:

az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

Az NGM kitért arra is, hogy a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra, pihenésre fordítani. A kormány ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, ami mellett a SZÉP-kártya is jelentős segítséget nyújt a családoknak, miközben erősíti a belföldi turizmust és növeli a hazai szolgáltatók forgalmát is.

Az NGM idézi a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatait, amelyek alapján

júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki a SZÉP-kártyás költések.

2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát.

A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. 2025. június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024 június végi 127 milliárd forinttal szemben – összegezte az NGM.

