Trump és Putyin találkozója azt jelenti, hogy van valamilyen körvonalazódó megállapodás Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője

Az ukrajnai háború nem a mi háborúnk, az Biden elnök háborúja volt éppen ezért az Egyesült Államokat ki akarom vonni ebből a konfliktusból - mondta Trump elnök a napokban, emlékeztetett Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője csütörtökön, a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A rövidesen létrejövő Trump-Putyin-találkozó azt jelenti, hogy az amerikai elnök többet ért el az orosz-ukrán háború lezárásában, mint az Európai Bizottság és az Európai Unió sok-sok év alatt. meg a Biden-adminisztráció ugyanennyi idő alatt – értékelt Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Kapcsolódó tartalom Putyin megnevezte a helyszínt, amely szerinte megfelelő lenne az orosz-amerikai csúcs számára Kiemelt kép: Erdélyi Rezsõ Krisztián, a Nézõpont Intézet elemzõje a Harc a nemzeti szuverenitásért címû konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én – MTI/Máthé Zoltán