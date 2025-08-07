Trump és Putyin találkozója azt jelenti, hogy van valamilyen körvonalazódó megállapodás Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője

A rövidesen létrejövő Trump-Putyin-találkozó azt jelenti, hogy
az amerikai elnök többet ért el az orosz-ukrán háború lezárásában, mint az Európai Bizottság és az Európai Unió sok-sok év alatt. meg a Biden-adminisztráció ugyanennyi idő alatt
– értékelt Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.
Kiemelt kép: Erdélyi Rezsõ Krisztián, a Nézõpont Intézet elemzõje a Harc a nemzeti szuverenitásért címû konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én – MTI/Máthé Zoltán