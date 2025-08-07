Műsorújság
Trump és Putyin találkozója azt jelenti, hogy van valamilyen körvonalazódó megállapodás Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője

Szerző: hirado.hu
Forrás: Kossuth Rádió
2025.08.07. 18:08

Az ukrajnai háború nem a  mi háborúnk, az Biden elnök háborúja volt éppen ezért az Egyesült Államokat ki akarom vonni ebből a konfliktusból - mondta Trump elnök a napokban,  emlékeztetett Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője csütörtökön, a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A rövidesen létrejövő Trump-Putyin-találkozó azt jelenti, hogy

az amerikai elnök többet ért el az orosz-ukrán háború lezárásában, mint az Európai Bizottság és az Európai Unió sok-sok év alatt. meg a Biden-adminisztráció ugyanennyi idő alatt

– értékelt Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Kiemelt kép: Erdélyi Rezsõ Krisztián, a Nézõpont Intézet elemzõje a Harc a nemzeti szuverenitásért címû konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én – MTI/Máthé Zoltán

