Tökéletes nyári nap: szikrázó napsütés és csapadékmentes idő várható csütörtökön

Szerző: Kertész Ákos
2025.08.07. 06:32

Túlnyomóan derült vagy legfeljebb fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható.

Az Északnyugat-Dunántúlon a déli, az Alföldön az északkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Döntően felhő- és csapadékmentes idő várható, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé hűl le a levegő, ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartokon, nagyobb városok belsejében valószínűek.

