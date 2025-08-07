Panyi Miklós: Ami jó az országnak, az rossz a Tiszának

„Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Az Otthon Start program pedig jó, ezért támadják” – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára volt Németh Balázs vendége a Harcosok órája című, reggelente jelentkező beszélgetős műsor csütörtöki adásában.

Az Otthon Start Programért is felelős kormánypárti politikus elmondta:

Kollár Kinga Tisza párti EP-képviselő elhíresült megszólalása óta lehet tudni, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának, ami pedig rossz az országnak, az jó a Tiszának.

„Ez a program sok tízezer embernek segít az első ingatlantulajdon megszerzésében, valamint sok tulajdonos számára nyújt segítséget abban, hogy eladja ingatlanát”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Kiemelte, hogy az Otthon Start Program a vállalkozások számára munkahelyeket teremt, jó a gazdaságnak, jó az országnak, vagyis rossz a Tisza Pártnak – összegzett.

A műsorban felidézték, hogy a baloldal néhány hétig kereste a fogást az Otthon Start Programon, majd elkezdték a hangulatkeltést és azt a támadássorozatot, melynek része például, hogy szerintük a program drágítani fogja az ingatlanokat és a gazdagoknak kedvez.

Panyi Miklós emlékeztetett, hogy korábban számos bírálat érte a kormányt amiatt, hogy nehéz lakáshoz jutniuk a fiataloknak, most pedig itt van egy program, amely az albérletárakat is lejjebb fogja vinni, mert számos jelenlegi albérlőből lesz tulajdonos. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy ebben több szakértő között is konszenzus van.

Az Otthon Start Program az első saját otthon megszerzésben nyújt segítséget – szögezte le, hozzátéve, hogy a gazdagoknak már csak azért sem kedvez a program, mert az ingatlantulajdonnal rendelkezők annak nem lehetnek részesei, csak a fiatalok és az első ingatlantulajdont szerzők.

Az államtitkár visszautasította azt az Otthon Start Programot bíráló vélekedést is, hogy egyesek befektetési céllal is beszállhatnak a programba.

Panyi Miklós hangsúlyozta, hogy az esetlegesen több tízmillió forinttal rendelkezők, már eddig sem albérletben laktak, hanem saját lakással rendelkeznek, így ők szintén nem vehetnek részt a programban.

Az ilyen és ehhez hasonló bírálatok kizárólag a hangulatkeltést célozzák

– hangsúlyozta.

A műsorban azt is felidézték, hogy Magyar Péter a Tisza Párt elnöke is riogatással, hangulatkeltéssel él, mivel céljuk, hogy ezt a programot ellehetetlenítsék, ugyanis az beindítja a gazdaságot, ami az országnak, a kormánynak jó, a Tiszának viszont rossz, mivel ez az ő érdekeivel szemben áll.

Azokra az ellenzéki bíráló hangokra, melyek azt nehezményezték, hogy miért nem Bécs bérlakásprogramját követik, az államtitkár úgy reagált, hogy ezzel kapcsolatban Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét kellene megkérdezni: miért nem épült a fővárosban az elmúlt időszakban egyetlen bérlakás sem.

Panyi Miklós leszögezte, hogy továbbra is céljuk első lakáshoz, saját tulajdonú ingatlanhoz juttatni a magyar fiatalokat, a saját otthon pedig biztonságot, szabadságot nyújt számukra és értékelése szerint az Otthon Start Program ebben nyújt segítséget.

A programot az államtitkár a középosztály további bővülése irányába tett újabb lépésként értékelte.

Panyi Miklós az adásban példaként említette, hogy egy 50 millió forintos piaci hitel esetén – 25 éves futamidő mellett – összesen 65 millió forintot kellene kamatként megfizetni, az Otthon Start Program keretében viszont ugyanilyen feltételek mellett mindössze 21 millió forint a megfizetendő kamat, ami 44 millió forint megtakarítást jelent, ez pedig éves szinten körülbelül másfél millió forintot jelent a családoknak.

Az államtitkár emellett a hitelkonstrukció biztonságos jellegére is rámutatott, hiszen az forintalapú, fix évi 3 százalékos kamatozású, és nem rendelkezik a korábbi devizahitelek kockázatával.

A Harcosok órája című műsor csütörtöki adása alább megtekinthető:

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Vajda János)