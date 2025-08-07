Orbán Viktor: Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!

Műsorújság
2025.08.07. 15:53

| Szerző: hirado.hu
Fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni - írta a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán.

„Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom. Ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozom, akik fizetik őt. Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk” – fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor és hozzátette:

„Tehát ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni.”

Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!” – zárta posztját a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

