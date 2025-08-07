Merénylethez hasonlította Magyar Péter, hogy a lábához dobtak egy doboz sört, ami valójában szotyi volt

Kisebb incidens zavarta meg Magyar Péter gyulai lakossági fórumának végét, ahol a Tisza Párt vezetője szerint egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni. A politikus a történtekről közösségi oldalán is beszámolt, azonban az általa közzétett videón jól látszik: valójában nem sörös doboz, hanem egy zacskó szotyola repült felé – ami nem is találta el.

A történtek után a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter két külön posztban reagált az esetre. Első bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”

A Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint azonban nem egy sört, hanem egy szatyor szotyoládét dobtak a Tisza Párt elnöke felé, aki így a „napraforgó-incidens” után ezúttal a folyékony kenyeret nem ismerte fel.

Kapcsolódó tartalom Videón, ahogy Magyar Péter összekeverte a napraforgót egy gyomnövénnyel

Sajnálatát fejezte ki azok iránt, akik szerinte a „kormányzati gyűlöletkampány” hatására radikalizálódtak, és hozzátette: a Tisza Pért ezekre a támadásokra „szeretettel és összefogással” kíván reagálni.

Egy későbbi bejegyzésében a szituációt már egy történelmi merénylethez, Tisza István ellen meghiúsult támadásához hasonlította, mondván: ott is mellélőtt a támadó.

Majd párhuzamot vont más politikai rendezvényekkel. „Képzeljük el, mi történt volna egy hasonló esetben Orbán Viktor nem létező fórumán, vagy Lázár János hergelésén…” – írta, utalva arra, hogy szerinte ott az elkövetőt azonnal őrizetbe vették volna, és a sajtó napokig cikkezne róla. Végül egy kommentben a baloldali sajtót is számon kérte, amiért – meglátása szerint – nem számoltak be kellő súllyal az esetről.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)