Megszólalt a “merénylő”: nem sörösdobozzal, hanem 20 deka szotyival dobta meg Magyar Pétert

A történtek után a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter két külön posztban reagált az esetre. Első bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”
A Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint azonban nem egy sört, hanem egy szatyor szotyoládét dobtak a Tisza Párt elnöke felé, aki így a „napraforgó-incidens” után ezúttal a folyékony kenyeret nem ismert fel.
Tévedésére maga a „merénylő” is felhívta a figyelmét, ugyanis a saját nevével regisztráló férfi ezt írta Magyar posztja alá:
„Kedves Péter! Csak a korrektség jegyében: Nem vagyok digitális!/Analóg vagyok/Nem vagyok harcos! Munkás vagyok/Nem egy doboz sör volt, hanem 20 dkg napraforgómag!”
A kommentben azt is írja, egy végigdolgozott nap után fenntartja magának a jogot, hogy mellédobjon, illetve nem haragszik a Tisza Párt elnökére, de
„az összevissza hazudozásoddal már rég tele a padlás”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Pétert egy csomag szotyival dobja meg egy férfi a Tisza Párt gyulai lakossági fórumán 20025. augusztus 6-án – Fotó: Facebook