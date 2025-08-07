Megszólalt a “merénylő”: nem sörösdobozzal, hanem 20 deka szotyival dobta meg Magyar Pétert

Kisebb incidens zavarta meg Magyar Péter gyulai lakossági fórumának végét, ahol a Tisza Párt vezetője szerint egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni. A politikus a történtekről közösségi oldalán is beszámolt, azonban az általa közzétett videón jól látszik: valójában nem sörös doboz, hanem egy zacskó szotyola repült felé – ami nem is találta el. A történteket később maga a "merénylő" is megerősítette.

Kisebb incidens zavarta meg Magyar Péter gyulai lakossági fórumának végét, ahol a Tisza Párt vezetője szerint egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni. A politikus a történtekről közösségi oldalán is beszámolt, azonban az általa közzétett videón jól látszik: valójában nem sörös doboz, hanem egy zacskó szotyola repült felé – ami nem is találta el. A történteket később maga a "merénylő" is megerősítette.

A történtek után a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter két külön posztban reagált az esetre. Első bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”

A Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint azonban nem egy sört, hanem egy szatyor szotyoládét dobtak a Tisza Párt elnöke felé, aki így a „napraforgó-incidens” után ezúttal a folyékony kenyeret nem ismert fel.

Tévedésére maga a „merénylő” is felhívta a figyelmét, ugyanis a saját nevével regisztráló férfi ezt írta Magyar posztja alá:

„Kedves Péter! Csak a korrektség jegyében: Nem vagyok digitális!/Analóg vagyok/Nem vagyok harcos! Munkás vagyok/Nem egy doboz sör volt, hanem 20 dkg napraforgómag!”

A kommentben azt is írja, egy végigdolgozott nap után fenntartja magának a jogot, hogy mellédobjon, illetve nem haragszik a Tisza Párt elnökére, de

„az összevissza hazudozásoddal már rég tele a padlás”.

Kiemelt kép: Magyar Pétert egy csomag szotyival dobja meg egy férfi a Tisza Párt gyulai lakossági fórumán 20025. augusztus 6-án – Fotó: Facebook