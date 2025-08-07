Lánczi Tamás levélben fordult az ELTE és az MTA vezetőihez Fleck Zoltán kijelentése miatt

Lánczi Tamás, a Facebook-oldalán tudatta, hogy levélben fordult Somssich Rékához, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) dékánjához és Freund Tamáshoz, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökéhez Fleck Zoltán egyetemi tanár által a Tisza Párt rendezvényén elmondottak kapcsán. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a két intézmény vezetésétől azt tudakolta: hogyan kívánnak fellépni az alkotmányos rendet és a társadalmi békét súlyosan veszélyeztető kijelentések ügyében.

Lánczi Tamás a közmédiához is eljuttatott levelében idézi Fleck Zoltán mondatait, amelyekben az ELTE tanára, aki egyben az MTA köztestületi tagja is, a közéleti rendezvényen olyan bűncselekmények elkövetésére hívta fel hallgatóságát, amelyek – mint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke fogalmazott – veszélyeztetik Magyarország alkotmányos rendjét, társadalmi békéjét és szuverenitását.

Lánczi Tamás a közösségi oldalán elérhető bejegyzésében azt is írta, hogy ennek ellenére egyik intézmény sem érezte fontosnak, hogy fellépjen a vállalhatatlan mondatok ellen.

Lánczi Tamás mindkét közintézmény vezetőjének a figyelmét felhívta arra, hogy

„Fleck Zoltán azon megjegyzése, hogy nem politikus, ezért szavaiért nem tartozik felelősséggel, nem mentesíti őt kijelentéseinek jogi tartalma és azok lehetséges következményei alól, különös tekintettel arra, hogy Magyarország egyik vezető egyeteme jogi karának jogász oktatója.”

Lánczi Tamás az MTA elnökének figyelmét egyebek között arra is felhívta, hogy tudományetikai szabályzatuk – a véleménynyilvánítás szabadsága mellett – megköveteli tagjaiktól, hogy munkájuk, megszólalásaik során a közélet tisztaságát, a társadalom iránti felelősséget, apártatlanságot, a jogszerűséget, valamint a korrekt, objektív vitakultúrát tartsák szem előtt, illetve a szabályzat az MTA tagjaitól többek között elvárja a felelős nyilatkozattételt, a társadalom korrekt tájékoztatásának követelményét, illetve tilalmazza a közbizalmat romboló, erőszakot vagy jogellenességet bármilyen formában támogató megszólalásokat, magatartást.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint Fleck Zoltán nemcsak megszegte az MTA etikai normáit, hanem figyelmen kívül hagyta, megsértette az intézmény küldetését is.

Lánczi Tamás a dékán figyelmét arra hívta fel, hogy az ELTE ÁJK etikai kódexe valamennyi egyetemi polgárra vonatkozik és egyebek között elvárja tőlük, hogy tartózkodjanak az ELTE tekintélyének, jóhírének csorbításától és törekedjenek az egyetem tekintélyének gyarapítására, valamint egyetemen kívüli nyilvánosságban folytatott tevékenységük során is tartsák tiszteletben az Egyetem Küldetésnyilatkozatában és az Etikai Kódexben megfogalmazott alapvető értékeket.

Lánczi Tamás levelében leszögezte, hogy Fleck Zoltán megítélése során az sem hagyható figyelmen kívül, hogy kijelentéseit egy, a jövő évi országgyűlési választáson indulni kívánó párt rendezvényén hangoztatta.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint Fleck Zoltán az ELTE ÁJK etikai normáit nemcsak megszegte, hanem figyelmen kívül is hagyta és megsértette a küldetésnyilatkozatban foglaltakat is.

Lánczi Tamás mindkét közintézmény vezetőjétől azt kérdezte:

értékrendjükkel összeegyeztethetőnek tartják-e Fleck Zoltán kijelentéseit, hogyan kívánnak fellépni az ügyben, tervezik-e etikai vizsgálat lefolytatását, valamint milyen intézkedéseket terveznek az ilyen esetek jövőbeni megakadályozása érdekében.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének a nyílt leveleket teljes egészében is tartalmazó bejegyzése Lánczi Tamás Facebook-oldalán érhető el:

Mint ismert, Fleck Zoltán, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója a Tisza Sziget rendezvényén egyebek között arról beszélt, hogy egy ellenzéki választási győzelem esetén a győztes pártnak akár nyomásgyakorlással is élnie kellene a köztársasági elnök felé a kormányalakítás érdekében.

A professzor a beszédében azt is hangoztatta, hogy szerinte „Forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra”, a közjogi helyzetet pedig az alábbi mondataival értelmezte:

„Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor feloszlatja a parlamentet, és új választásokat ír ki. Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?”

Sulyok Tamás köztársasági elnök a súlyosan jogellenesnek és erőszakra felszólítónak minősítette Fleck Zoltán szavait, melyektől az ELTE később elhatárolódott, Lánczi Tamás pedig feljelentést tett az oktató ellen.

Kiemelt kép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke beszél a Mindenki függ valakitõl? – A magyar szuverenitás kérdései címû vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én.

MTI/Krizsán Csaba