Közvetlen járat indul Budapestről az Egyesült Államokba

2025.08.07. 16:38

Szerző: hirado.hu
Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között – közölte a nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Nagy Márton bejegyzésében azt írta: az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus.

Hozzátette, hogy a bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél. „Mindig is mondtuk, hogy Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között. Aki ismer minket, tudja, hogy ennyivel nem elégszünk meg… dolgozunk tovább” – fogalmazott a tárcavezető.

