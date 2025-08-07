Index: újabb választókerületben van előnyben a Fidesz a Tisza Párttal szemben

Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői előadásában egy belső közvélemény-kutatásra hivatkozva kijelentette, hogy a Fidesz–KDNP akár 80 egyéni választókerületet is megnyerne, ha most tartanák az országgyűlési választásokat. A kormányfő által említett adatsor több részlete nemrég az Indexhez is eljutott, a portál pedig a témában írott negyedik cikkében ezúttal a Kalocsa központú, Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületének támogatottsági sorrendje került elő.

Az Indexen megjelent sorozat negyedik részének adatai szerint a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületben a kormánypártoké lehet az előny, mégpedig az alábbi sorrend szerint:

Fidesz–KDNP – 41,6 százalék

41,6 százalék Tisza Párt – 31,7 százalék

31,7 százalék Mi Hazánk – 7,2 százalék

7,2 százalék Demokratikus Koalíció – 2,3 százalék

– 2,3 százalék Jobbik – 1,9 százalék

– 1,9 százalék Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 1,2 százalék

1,2 százalék MSZP – 0,5 százalék

– 0,5 százalék Párbeszéd – 0,3 százalék

A lap azt is hozzáteszi, hogy más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, míg a „nem mondja meg, nem menne el” csoport aránya 4,4 százalék, a „nem tudja, bizonytalan” réteg pedig 8,3 százalék. A felmérés 2025 júliusában készült 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel. Az Index emlékeztetett, hogy a 2022-es országgyűlési választáson a kormánypárti Font Sándor szerzett mandátumot a kalocsai központú választókerületben, 59,70 százalékos eredményével, Magóné Tóth Gyöngyi Máriát, a hatpárti ellenzék támogatottját is megelőzve, aki 30,23 százalékot szerzett. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

A korábban ismertetett adatok alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös választókerületben (Sátoraljaújhely központtal) is a Fidesz–KDNP vezet. A kutatás szerint ebben a választókerületben jelenleg a 38 százalékon áll a kormányoldal. A második helyen a Tisza Párt szerepel 27 százalékkal. Kiderültek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú választókerületének adatai is, ahol a Fidesznek 40,4 százalékot mértek a Tisza Párt 25,8 százalékával szemben. A sorozat harmadik részében Pest vármegye 13-as és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5-ös számú választókerületének mért adatai kerültek elő: előbbiben 42,6 százalékon áll a Fidesz–KDNP a 26,1 százalékkal második helyen lévő Tisza Pártot megelőzve, míg Borsod vármegye 5-ös számú választókerületében a Fidesz–KDNP-t 38, a Tisza Pártot 27 százalékra mérték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)