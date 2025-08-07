Hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Lánchíd-botrány főszereplőjét

Egészen Budapest főpolgármesteréig, Karácsony Gergelyig érhetnek a Lánchíd-botrány szálai. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már hűtlen kezeléssel gyanúsítja a dunai átkelő felújításához köthető számlagyár kulcsfiguráját.

Már hűtlen kezeléssel és nem adócsalással gyanúsítják a Lánchíd túlárazott felújításához köthető fővárosi számlagyár kulcsfiguráját – tudta meg a Magyar Nemzet. Mint arról a hirado.hu is beszámolt: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2023 novemberében fogta le az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak az ügyvédi praxistól eltiltott testvérét, Vig Mórt. A Magyar Nemzet most úgy értesült, hogy ügyében különösen jelentős, azaz ötszázmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak. A Lánchíd-botrány 2023 novemberében robbant ki, amikor a NAV adócsalás miatt vette őrizetbe Vig Mórt, miután a férfi belebukott a sok száz milliós számlagyárba.

Az élénk sajtóérdeklődést kiváltó ügyben a NAV nyomozói eddig összesen 33 helyszínre szálltak ki és különböző dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. A nyomozás során eddig tizenöt gyanúsítottat hallgattak ki, köztük több feltételezhető strómant is. Megírtuk: házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. Eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza. Ismert: amikor Karácsony Gergely átvette hivatali elődjétől, Tarlós Istvántól a város vezetését, a Lánchíd felújításának ügye már mindenre kiterjedően elő volt készítve.

Karácsonyék azonban másként döntöttek. Új tendert írtak ki, arra hivatkozva, hogy ők majd alacsonyabb árat fognak elérni. Pont a fordítottja történt.

Az új közbeszerzést a korábbi győztes, vagyis az A-Híd Zrt. nyerte el, ám a végszámla közel ötmilliárd forinttal nagyobb összegről szólt, mint amit Tarlós István jóváhagyott.

A korábbi városvezetés által megálmodott teljes projekt 35 milliárd forintba került volna. A Karácsony-féle kivitelezést valóban „csak” 27 milliárd forintért végezték el, csakhogy a Tarlós-féle közbeszerzés tartalmazta például a Széchenyi tér és a Váralagút felújítását is. Ha csak a dunai híd költségeit vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy Tarlósnál 21,8 milliárd forintba került volna, míg a Karácsonyék által 2020. december 18-án elfogadott pályázatban már 26,75 milliárdos ár szerepel. Ráadásul a Tarlós-féle eredeti tenderhez képest úgy emelték Karácsonyék majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra az előleget, hogy közben a kötbért megfelezték.

Az ügyben érintett Víg Mórral kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy hosszú éveken keresztül korrupcióval vádolta a magyar kormányzatot, a hazai igazságszolgáltatás ügyében pedig éles kritikákat hangoztatott. Tehette, hiszen 2011 és 2016 között Soros György alapítványának, vagyis az Open Society Foundations Emberi jogi programjának büntető igazságszolgáltatási csoportjában dolgozott, majd az ELTE kriminológiai tanszékén kapott katedrát, hogy aztán 2018-ban az Amnesty International Magyarországnak legyen az igazgatója.

Vig Mór mindeközben sajtóinformációk szerint két év alatt 1,4 milliárd forintot kapott az A-Híd Zrt.-től. A pénz vélhetően a Lánchíd-felújítása kapcsán szélesre nyíló fővárosi pénztárcából származik. A média arról is beszámolt, hogy az ügyvédi praxisától azóta már eltiltott testvér a közel másfél milliárdból 900 millió forintot készpénzben fel is vett.

Az ügy fejleményei közt meg kell említeni, hogy Budai Gyula akkori elszámoltatási kormánybiztos a Lánchíd-botrány nyilvánossá válása után nem sokkal egy ismeretlen személytől levelet kapott, amelyben többek között az is olvasható volt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni”. A kormánybiztos a levél végett vesztegetés gyanújával feljelentést tett a rendőrségen, az eljárást aztán áttették a NAV-hoz. A hírt a sajtó rögvest felkapta, így vált nyilvánossá, hogy a biztonsági cég vezetője a Lánchidat felújító A-Híd Zrt. vezetőjének közeli rokona.

Az ügyről a titkos megbeszéléseket és pénzügyi mutyikat leleplező, önmagát Anonymusként azonosító maszkos alak is beszámolt az egyik videó-üzenetében.

A felvételen a 2021-ben a Városháza-gateként emlegetett botrány egyik kulcsfigurája és vélhető üzlettársa beszélgetését lehet hallani. A kulcsfigura, aki önmagát Bajnai Gordon „régi harcostársaként” aposztrofálta, azt mondta: „el vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással.” A beszélgetőpartner megkérdezte, hogyan lehet kivenni a pénzt. Bajnai Gordon régi „harcostársa” a Lánchídra utalva azt válaszolta: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Ezt követően a Blaha Lujza téri felújításra tért: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma”. Arra a kérdésre, hogy mindezt kik intézik, a következőt válaszolta: „Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken”. Tüttő kapcsán tudni kell, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egyik legközelebbi munkatársa. A felvétel időpontjában a Fővárosi Közgyűlés városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettese volt, jelenleg pedig a tulajdonosi bizottság tagja. Idén februárban Tüttő lett a Régiók Európai Bizottsága elnöke, a Forbes Magazin pedig 2023-ban őt választotta a magyar közélet kilencedik legbefolyásosabb női szereplőjének.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a felújított Lánchíd átadásán a híd budai hídfõjénél 2023. augusztus 4-én. Mögötte Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója (b2) és Csohány András, a kivitelezõ A-Híd Zrt. vezérigazgatója (b3). A híd rekonstrukciója 2 év 5 hónapig tartott, és bruttó 26,7 milliárd forintba került (MTI/Szigetváry Zsolt)