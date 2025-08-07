Előkelő névsora van Kocsis Máté ZEBRA névre hallgató Digitális Polgári Körének

Elindult a ZEBRA névre hallgató, Kocsis Máté vezette Digitális Polgári Kör – erről maga a Fidesz frakcióvezetője számolt be a közösségi oldalán.

„Bizony, a ZEBRA meg tudja különböztetni a napraforgót a gaztól. Elindultunk! Csatlakozz te is a ZEBRA digitális polgári körhöz!” – írta a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve:

„A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket!”

„Az első harminc gondozó már összefogott”, adta hírül Kocsis Máté, és közre is adta az előkelő névsort:



Bayer Zsolt

Görbicz Anita

György-Horváth Zsuzsa

Hernádi Ádám

Kaminsky Fanny

Nacsa Lőrinc



Nagy Feró

Németh Balázs

Oberfrank Pál

Szijjártó Péter

Vincze Ottó

Ibolya Csenge



L. Simon László

Máthé Áron

Vida Péter

Zavaros Eszter

Nacsa Olivér

Balaicz Zoltán



Ballai Attila

Bárdosi Sándor

Budai Ivett

Gazsó L. Ferenc



Kruchina Károly

Kálomista Gábor

Lajos Tamás

Pindroch Szilárd



Selmeczi Gabriella

Szebeni István

Tóth Gabi

Fábián László

Kiemelt kép: Kocsis Máté posztja a Facebook oldalán