Előkelő névsora van Kocsis Máté ZEBRA névre hallgató Digitális Polgári Körének

„Bizony, a ZEBRA meg tudja különböztetni a napraforgót a gaztól. Elindultunk! Csatlakozz te is a ZEBRA digitális polgári körhöz!” – írta a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve:
„A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket!”
„Az első harminc gondozó már összefogott”, adta hírül Kocsis Máté, és közre is adta az előkelő névsort:
Bayer Zsolt
Görbicz Anita
György-Horváth Zsuzsa
Hernádi Ádám
Kaminsky Fanny
Nacsa Lőrinc
Nagy Feró
Németh Balázs
Oberfrank Pál
Szijjártó Péter
Vincze Ottó
Ibolya Csenge
L. Simon László
Máthé Áron
Vida Péter
Zavaros Eszter
Nacsa Olivér
Balaicz Zoltán
Ballai Attila
Bárdosi Sándor
Budai Ivett
Gazsó L. Ferenc
Kruchina Károly
Kálomista Gábor
Lajos Tamás
Pindroch Szilárd
Selmeczi Gabriella
Szebeni István
Tóth Gabi
Fábián László
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kocsis Máté posztja a Facebook oldalán