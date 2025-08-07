Csaknem 150 hátrányos helyzetű gyermek nyaralt az Ötrégiós Játékok balatoni táborban

Harminchárom felzárkózó településről 145 hátrányos helyzetű gyerek vakációzhatott a Balatonnál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében az Ötrégiós Játékok 2025 sport- és élménytáborban – tájékoztatta a Felzárkózó települések program csütörtökön az MTI-t.

A révfülöpi táborozást a kormányzati program részeként augusztus 4-7-én, negyedik alkalommal rendezték meg. A mindennapi balatoni fürdőzésen túl tűzzsonglőrök, interaktív nyomozós játék, Freestyle FC-bemutató, társasjáték, vetélkedő és ügyességi versenyek is várták a gyerekeket.

A tábor célja, hogy aktív szünidei kikapcsolódást, nyári feltöltődést nyújtson a hátrányos helyzetű fiataloknak. A táborban minden évben más-más gyerekek vakációzhatnak, olyanok, akik év közben rendszeresen részt vesznek az edzéseken – írták.

Az idei tábor vendége Erdei Zsolt olimpiai bronzérmes, világbajnok ökölvívó és Király Gábor korábbi válogatott labdarúgókapus volt. Mindketten látványos bemutatókkal, közös sportjátékokkal készültek a gyerekeknek.

A tájékoztatóban idézték Erdei Zsoltot, aki azt mondta: mindig nagy élményt jelent számára, ha mosolyt csalhat a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű gyerekek arcára. A gyerekekkel a közös hangot megtalálva játékosan lehet ránevelni őket a mozgásra, az egészséges életmódra – tette hozzá.

Király Gábor kiemelte, a foci ugyanolyan szakma, mint az ács vagy az autószerelő: dolgozni, tanulni kell érte.

A Felzárkózó települések kormányzati program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinációjával, civil és egyházi szervezetek közreműködésével 2019-ben indult útjára. Célja a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásának támogatása, különös tekintettel a gyermekek helyzetének javítására.

A jelenleg az Európai Unió társfinanszírozásával (EFOP Plusz) működő program fontos eleme a sport, amely több helyszínen is beépült a leszakadó közösségekért végzett szociális munkába – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Résztvevők a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ötrégiós játékok elnevezésű gyermektáborának ünnepélyes megnyitóján Balatonszemesen 2023. június 20-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)