Ahogy Orbán Viktor megmondta: egyetlen esélyünk a békére Donald Trump

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.08.07. 17:36

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A legjobb esélyünk a békére Donald Trump - jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a videóban arról beszél, hogy  „Trump és Putyin a hírek szerint hamarosan találkozik, akár már a jövő héten. A találkozásuk a béke feltétele. Amerikai-orosz megállapodás kell.

Ahogyan Orbán Viktor elmondta: Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is.

Reméljük, sikerül. A legjobb esélyünk a békére Donald Trump.”

Trump és Putyin.

Közzétette: Menczer Tamás – 2025. augusztus 7., csütörtök

 

Kiemelt kép: Menczer Tamás – Fotó: hirado.hu: Horváth Péter Gyul

