Ahogy Orbán Viktor megmondta: egyetlen esélyünk a békére Donald Trump

A Fidesz kommunikációs igazgatója a videóban arról beszél, hogy „Trump és Putyin a hírek szerint hamarosan találkozik, akár már a jövő héten. A találkozásuk a béke feltétele. Amerikai-orosz megállapodás kell.

Ahogyan Orbán Viktor elmondta: Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is.

Reméljük, sikerül. A legjobb esélyünk a békére Donald Trump.”

Kiemelt kép: Menczer Tamás – Fotó: hirado.hu: Horváth Péter Gyul