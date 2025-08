Szijjártó Péter bejelentette, az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást az agyonvert magyar férfi ügyében

Az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek, amivel elismerték, hogy ez az országban egy államilag intézményesített gyakorlat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint tárcavezető a Harcosok órája című műsorban kiemelte, hogy a kivizsgálás elutasításával a hatóságok „gyakorlatilag elismerték azt, hogy Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével járó kényszersorozás egy államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat”.

Úgy vélekedett, hogy egy „civilizált, normális országban” azonnal eljárás indulna, ha napvilágra kerülne egy ilyen eset, rögtön kézre kerítenék az elkövetőket és főnökeiket, akik azt jóváhagyták, s véget vetnek ennek a gyakorlatnak.

„Ehhez képest Ukrajnában mi történik? Mindenki félrefordítja a fejét, senki nem mer beszélni róla.

És ha valakit agyonvernek, halálra vernek, megtagadják az eljárást. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnában ez egy államilag bevett, államilag elrendelt és egy államilag végrehajtott folyamat. Ott a kényszersorozás egy állami eszköz. Most egy ilyen országnak nemhogy az Európai Unióban nincs helye, a civilizált országok közé nem tartozik” – szögezte le.

„És azzal, hogy Brüsszelből egy árva szót nem szóltak a mai napig a kényszersorozások ellen, egy szót nem szóltak azért, mert egy magyar embert, egy európai uniós állampolgárt agyonvertek Ukrajnában a kényszersorozás folyamán, azzal Brüsszel elismeri azt, hogy ők ezt elnézik, ezt jóváhagyják, s Brüsszel hallgatólagos vagy nem hallgatólagos támogatásával zajlik mindez” – folytatta.

„Brüsszel félrefordított tekintete, hallgatólagos vagy nem hallgatólagos jóváhagyása mellett vernek és aláznak meg, rabolnak el és adott esetben vernek halálra embereket Ukrajnában” – tette hozzá.

Majd emlékeztetett, hogy a magyar kormány a kényszersorozásért felelős illetékesek szankciós listára vételét kezdeményezte az Európai Unióban, azonban erre máig senki nem reagált Brüsszelből.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy bár már több mint három éve azt kell hallgatni, hogy Ukrajna Európát védi, ez nem igaz.

„Az ukránok nem minket védenek, ugyanis minket nem támadott meg senki. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez kétségtelen tény. Ukrajna védekezik. Ukrajna magát védi hősiesen, nyilvánvalóan, hiszen egy nála jóval nagyobb országgal szemben vív háborút, jelentős nyugati segítséggel persze” – hangsúlyozta.

„Ukrajna saját magát védi, a saját területét védi, a saját szuverenitását védi, a saját területi integritását védi. Ehhez nekünk semmi közünk nincs. Mi nem állunk támadás alatt, minket nem kell megvédeni. Ezt azért mondják, mert próbálnak egy olyan lelkiállapotot előidézni Európában, hogy mindenki ilyen lelki kötelezettségének érezze, hogy Ukrajnát igenis támogatni kell, s próbálnak előállítani egy lelkiismeret-furdalásos helyzetet” – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom Százezrek dezertálnak az ukrán hadseregből egy parlamenti képviselő szerint

A miniszter az illegális bevándorlás témája kapcsán kiemelte, hogy Európában Orbán Viktor kormányfő, míg Amerikában Donald Trump elnök bizonyította be elsőként azt, hogy meg lehet állítani a migrációt.

Felidézte, hogy miközben 2015-ben „a CNN meg az összes többi hiteles, nem elfogult nyugati médium” arról közvetített, hogy „ártatlan gyermekek és szegény anyák kérve kérték a gaz, mocskos, erőszakos magyar hatóságokat, hogy legyenek szívesek beengedni őket”, valójában „csuklyás, tesztoszteronnal teli, harcedzett, 20 és 40 év közötti kigyúrt férfiak dobálták az üvegeket, a betondarabokat, a botokat a rendőrökre”.

Emlékeztetett a magyar kormány fellépését érő éles támadásokra, a folyamatos bírálatokra, majd arról számolt be, hogy mára jól látható, hogy Nyugat-Európában párhuzamos társadalmak jöttek létre, nem mernek az emberek esténként már az utcára menni egyes városokban.

Ezután kitért az Európai Bíróság azon friss döntésére is, amely „gyakorlatilag ellehetetleníti” az illegális bevándorlók visszaküldését. „Tehát az egyetlen megoldás az illegális migrációval szemben, hogy nem szabad beengedni őket. Ezért is nagyon veszélyes lenne a kormányváltás jövőre, mert miért is akarnak minket letakarítani Brüsszelből?” – tette fel a kérdést.

„Azért akarnak letakarítani, hogy azokat a brüsszeli politikákat, amiknek mi eddig ellenálltunk, azokat át tudják nyomni Magyarországon, például az illegális migránsok befogadását (…) Így ezt is kockáztatjuk a jövő évi parlamenti választásokon” – vélekedett.

Kiemelt kép: Sebestyén József (Fotó: Facebook)