Index: Bővül a Fidesz előnye, újabb választókerületben előzi a Tisza Pártot

Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédében egy belső közvélemény-kutatásra hivatkozott, amely szerint a Fidesz–KDNP akár 80 egyéni választókerületet is megnyerne, ha most tartanák az országgyűlési választásokat. A miniszterelnök által hivatkozott adatsor több részlete az Indexhez is eljutott, a sorozat harmadik része két választókerületre: Pest vármegye 13-as és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5-ös számú körzetére vonatkozó adatokat ismertet