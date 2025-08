Gulyás Gergely: Ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv elfogadására van szükség, ez a következő két hétben fog megtörténni

Elkezdte a tárgyalást Szijjártó Péter azokkal a nagy cégekkel, amelyeket az EU és az USA között múlt héten kötött megállapodás érint – ismertette Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón hangsúlyozta, hogy a károkat ott kell mérsékelni, ahol erre lehetőség van. Bejelentette:

A kormány álláspontja változatlan: a vámokra vonatkozó megállapodás káros az EU, és benne Magyarország számára – mondta a politikus, aki szerint az Európai Bizottságnak számot kell adnia arról, milyen megállapodást kötött, és hogy miért nem sikerült ennél előnyösebb megállapodást elérnie, amikor ez a briteknek és a japánoknak is sikerült – tette hozzá.

A kormány a Balkán helyzetével is foglalkozott, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a térséget ismét kezdik Európa puskaporos hordójaként számon tartani. A miniszter példátlannak nevezte, hogy a daytoni jogkörök gyakorlásával el lehet ítélni egy elnököt. Milorad Dodik elítélése is destabilizálja a térséget, amelyből szerinte a Nyugatnak távoznia kell. A miniszter kiemelte: Európának az az érdeke, hogy a békés Balkánt mielőbb integrálni tudja.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kitért az Otthon Start Programra. Elmondása szerint több fontos döntés is született az ügyben, a Program elindulását alapos előkészítő munka előzte meg. Panyi Miklós ismertette a program főbb pontjait, majd rámutatott: ez több tízezer olyan fiatalnak biztosít lehetőséget az otthonteremtésre, akinek enélkül ez nem lenne lehetséges. Hangsúlyozta azt is, a hitel variálható a falusi CSOK-kal, a babaváróval és a CSOK plusszal is.

„Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja”

– mutatott rá.