Vitályos Eszter: Mindenkinek látnia kellene, hogy Magyar Péter egy agresszív, erőszakos ember

Vitályos Eszter volt Németh Balázs vendége a Harcosok órájának keddi adásában, melyben a kormányszóvivő és a Fidesz frakciószóvivője a Magyar Nemzet beszámolója szerint felidézték Orbán Viktor hétfői bejelentését, mely szerint megalakult az első huszonöt digitális polgári kör és ezek egyike, a bántalmazott nőket támogató kör, melynek élén Vitályos Eszter áll. A kormányszóvivő elmondta: Király Nórával alapították ezt a digitális polgári kört, amelynek célja, hogy olyan társadalmi beszédet folytassanak, amely nem csupán a közösségi média területén folyik, hiszen nem mindenki bírja az itt zajló teret, a mocskolódást.

Vitályos Eszter elmondta: mindenkit várnak, nőket és férfiakat egyaránt, hiszen tudják, hogy nem nemhez kötött a kapcsolati erőszak témája és hozzáfűzte, hogy mind a két formája elfogadhatatlan: ha valaki énekel róla, vagy ha valaki meg is valósítja a bántalmazást.

A politikus idézte Dopemant, aki maga nyilatkozott arról, hogy

Vitályos Eszter rámutatott: az is egy kettős mérce, ha az egyik oldalon valaki el akarja fedni, hogy éveken át bántalmazó kapcsolatban tartotta a feleségét és az is az, hogy valaki mit énekelt a dalszövegeiben több mint húsz évvel ezelőtt A kormányszóvivő reagált arra a baloldalról érkező bírálatra is, amely szerint szándékosan nem említette, hogy nőket bántalmaznak férfiak, és legitimálja ezáltal a nehéz élethelyzeteket.