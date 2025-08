Orbán Viktor szerint Varga Judit és Áder János is esélyes lehetett volna a kormányfői posztra

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Esztergomban, az MCC Feszten fiataloknak egyebek között arról is beszélt, hogy lehetnek olyan időszakok, amikor hátrébb lépne a politikai vezetéstől, és részletesen ismertette a Fidesz utódlási kultúráját. A kormányfő méltatta Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert, illetve azt is elárulta, hogy Áder János volt államfőt is több ízben megpróbálta rávenni: vállalja el a miniszterelnöki posztot.

Orbán Viktor az MCC Feszten a Fidesz utódlási kultúrájáról is beszélve úgy fogalmazott: a döntés egyfajta belső konszenzus alapján születik meg és lehetséges utódai között kiemelten szólt Varga Judit volt igazságügy miniszterről, illetve Áder János korábbi köztársasági elnökről. A kormányfő egyfajta kulisszatitkot is elárulva, a személyi döntésekről szólva azt mondta: ez úgy történik, hogy a politikai közösségük megválasztott nagyobb tekintélyű tagjai ülnek össze és megítélik, ki lehet az, akinek vezetésével a legnagyobb az esélye arra, hogy megszerezzék az emberek többségének a szavazatát. A miniszterelnök Varga Juditot „hibátlan jobboldali politikusnak" nevezte, és azt hangsúlyozta, hogy ha ő lett volna a férje, akkor valószínűleg a korábbi igazságügy miniszterből lehetett volna Magyarország első női miniszterelnöke. „De miután én már elkeltem korábban, és a férfiirigység megölte az ő életét… " – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor az MCC Feszten azt is elárulta, hogy többször próbálta Áder János volt köztársasági elnököt rávenni a miniszterelnöki pozícióra. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor az MCC Feszten: Sokat fogunk dolgozni, és nagyot fogunk nyerni A kötetlen hangulatú beszélgetés alatt szóba került egyebek mellett az orosz-ukrán háború, a 2026-os választás, Azahriah, vagy a miniszterelnök nyaralása is. A kormányfő elmondta: többször is próbálkozott azzal, hogy Áder Jánost rávegye a pályamódosításra. Orbán Viktor kiemelte: úgy érzi, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor neki is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetne, és szerinte Áder János biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is, hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a volt államfő megköszönte a felkérést, de nemet mondott neki. A miniszterelnök ugyanakkor biztos abban, hogy lehet találni Áder Jánoshoz hasonló megbízható karaktert, aki – ahogy fogalmazott – „lehet, hogy nem fog zseniális politikai beszédeket mondani, de hogy minden a helyén lesz, arra mérget lehet venni". A szombati esztergomi rendezvényen Orbán Viktor az esetleges és lehetséges utódok, az alkalmas jelöltek között Szijjártó Péter és Lázár János nevét is megemlítette.