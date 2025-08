Orbán Viktor: Megkezdődött a digitális honfoglalás, már 55 ezer tagunk van

Az egyes számú digitális polgári kör megalapítása óta valóságos online forradalom zajlik Magyarországon – hangsúlyozta a kormányfő a közösségi oldalán publikált videóban. Orbán Viktor azt is megosztotta a nyilvánossággal, kik alapították az első 25 kört, és ezek a körök milyen nevet viselnek.

„Megkezdődött a digitális honfoglalás, már 55 ezer tagunk van. Több, mint ezer digitális kör alapítására irányuló kérelem is beérkezett hozzánk. A pályázatok folyamatos elbírálás és bejegyzés alatt állnak” – számolt be a fejleményekről a Facebook-oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

„Az első 25 Digitális Polgári Kört már be is jegyeztük, a többiek is jó úton vannak, te se maradj ki a digitális, nemzeti honfoglalásból! Csatlakozzatok!” – invitálta követőit a kormányfő, aki a videó kommentjében azt is megosztotta, hogy nevezték el ezeket a köröket és kik alapították azokat:

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós

Gazdálkodj okosan – Palóc André

Üzleti – Nagy Elek

Sportolók – Baji Balázs

Háborúellenes – Kiss Rajmund

Drogellenes – Horváth László

Migrációellenes – Dezső Tamás

Gyermekvédelmi – Király Nóra

Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál

Roma – Sztojka Attila

Vidéki – Gyopáros Alpár

Egészséges nemzetért – Takács Péter

Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin

Női – Marsi Anikó

Zebra – Kocsis Máté

Bántalmazott nők – Vitályos Eszter

Fradi – Kubatov Gábor

Tudomány és AI – Jakab Roland

Budapesti – Szentkirályi Alexandra

Büszkeség – Schmidt Mária

Jó arcok – Dopeman

Beszélgető – Skrabski Fruzsina

Nemzetek Európája – Bóka János

Családokért – Gyurkó Kata

Keresztény – Máthé Zsuzsa

Zajlik a digitális honfoglalás. Egyre többen vagyunk. Aki még nem tette, csatlakozzon! Link a kommentben👇🏻 Közzétette: Orbán Viktor – 2025. augusztus 4., hétfő

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook