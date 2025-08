Orbán Viktor Dopemannek: Nem szabad fizetett emberekre szavazni, mert akkor a magyarok rosszul járnak

Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogy Magyar Péter másfél éve még minden beszédemen az első sorban tapsolt? - felelte Orbán Viktor Dopemannek, a rapper AzIgaziDopeManTV nevet viselő YouTube csatornáján megjelent, Don Vétó a Házban című műsorában arra a kérdésre, miért nem vitázik a Tisza Párt elnökével. Különben sem vitatkozik fizetett emberekkel, mint Magyar Péter, magyarázta a kormányfő, akik olyan döntéseket hoznak, amelyekkel nem a magyar érdekeket képviselik.

Orbán Viktor és Pityinger László „Dopeman” a beszélgetés során felidézték azt a 2013-ban történt esetet, amikor a rapper egy performansz során a kormányfőről mintázott hungarocell bábut rugdosta. A kormányfő elmondása szerint akkor azt mérlegelte, hogy vajon mi vezérelhette Dopemant abban, hogy ilyet tegyen és arra jutott, hogy nem pénzért, hanem egyfajta felindulásában cselekedett, hozzáfűzve, hogy az öv alatti ütések világában ez nem igazán rendítette meg és próbálta higgadtan kezelni.

A színpadon lévő dolgokat sosem szabad igazán komolyan venni – fogalmazott Orbán Viktor, Dopeman pedig erre úgy reflektált, hogy érzése szerint a miniszterelnökkel hasonlóan gondolkodnak a világról és felidézte, hogy már annak idején is belegondolt abba: Orbán Viktornak is vannak szerettei és nekik ez nem esett jól, és ezért is kért később bocsánatot kért, amelyet most az adásban is megismételt.

A miniszterelnök és a rapper abban is egyetértett, hogy ezzel szemben Majka már más helyzet, hiszen ő szinte bizonyos, hogy a pénzért tette, amit tett – itt a beszélgetés résztvevői a kormányfő lelövésének imitálására céloztak.

Orbán Viktor vélekedése szerint az emberben elsősorban a szabadság, a szuverenitás, az autentikusság az érdekes, de abban a pillanatban, ha valaki megvan véve, akkor már nem önmaga és elveszíti ezt az érdekességét.

Orbán Viktor megosztotta a nézőkkel, hogy azért jött el a műsorba, mert annak idején megkereste Dopemant, hogy a digitális térben baj van, kéne valamit csinálni. A Digitális Polgári Körök bejelentése után azonban a baloldal megtámadta a rappert, és a miniszterelnök úgy érezte, tartozik annyival a zenésznek, hogy eljön a műsorába, ha már miatta támadják.

Dopemant ehhez hozzáfűzte: pragmatikus alapon kedvelte meg Orbán Viktort, mert nála a szavazatért meg kell dolgozni.

Sosem lesz olyan szám, ami elég lenne, hiszen az emberi elégedetlenségnek nincsen felső határa, ugyanakkor azt is meg kell nézni, hogy honnan indultunk – magyarázta a miniszterelnök a magyarok életszínvonalával kapcsolatban.

„Engem nem azért hívtak vissza, mert annyira szerettek engem” – utalt a 2010-es választásokra, hozzátéve: hanem mert csődben volt az ország, és meg kellett oldani a problémákat.

A beszélgetésnek ezen a pontján Orbán Viktor megjegyezte, hogy van egy rendes háza Felcsúton, de a felesége nem nézte jó szemmel, hogy stadion épül mellette. „A pályát nem lehet ide-oda huzigálni” – indokolta, hogy miért oda, a régi pálya helyére kellett építeni a stadiont a faluban. A kormányfő ugyanakkor a hivalkodást ártalmas dolognak nevezte, mert szerinte az emberek többségének nem azzal van problémája, hogy vannak, akiknek több, és vannak, akiknek kevesebb pénzük van. Hiszen piacgazdaságban élünk. A baloldalon is vannak gazdag emberek, és senki sem gondolja, hogy csak a jobboldalon lennének – tette hozzá.

„Nem ez a probléma lényege. Ha a gazdagok betartják azt a három szabályt, hogy tisztelik a törvényeket, befizetik az adókat, és munkát adnak az embereknek, akkor nagyjából meg lehet békélni azzal, hogy létezik anyagi egyenlőtlenség”

– fogalmazott.

Amit viszont a magyar ember joggal nem tűr, az a hivalkodás, amikor az arcába tolják, hogy „nekem van”. Ebben igazuk is van, mert ez a magyar mentalitással teljesen ellentétes. „Engem is megpróbálnak abba a helyzetbe hozni, hogy kastélytulajdonosnak állítsanak be, ami ostobaság, mert így akarnak az emberek ellen fordítani. Pedig nekem nincs kastélyom, és nem is úgy élek. Ezzel szemben nem mondhatom el mindenkiről a jobboldalon, hogy ezt megértené” – mondta a kormányfő.

Dopeman beszélt a neki címzett fenyegető üzenetekről, és ezekkel kapcsolatban azt kérdezte:

„Futnom kell ’26 után, de ki elől és minek, ha demokráciában élünk?” Orbán Viktor aszt felelte, hogy ez azt jelenti, hogy „akik azt mondják, hogy futnod kell, nos, ők a diktatúra megtestesítői”.

Hozzátette: ezeket a fenyegetéseket nem venné komolyan, mert a magyarok nagy szájjal beszélnek, de amikor a cselekvésre kerül sor, akkor a józan ész felülkerekedik.

Itt a rapper feltette a kérdést: miért nem vitázik a kormányfő Magyar Péterrel? Orbán Viktor úgy felelt: „Két gond van. Először is Magyar Péter egy fizetett ember. Fizetett emberekkel nem vitatkozom. Másfelől, ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal az emberekkel vitatkozom, akik fizetik őt. Ez pedig Ursula von der Leyen és Manfred Weber, és nem az ő magyarországi bábjuk” – közölte Orbán Viktor. „Ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni. A végén még komollyá tesszük őket” – tette hozzá.

„A másik dolog pedig, hogy a vitának lenne egy szituatív nehézsége is. Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogy Magyar Péter másfél éve még minden beszédemen az első sorban tapsolt? Én azóta is azt képviselem, amit akkor mondtam. Most pedig ő az, aki egyfolytában gyalázza azt, amit korábban tapsolt. Egy ilyen helyzettel nincs mit kezdeni”

– fogalmazott a kormányfő, aki rátért arra, hogy ha sok nagyhatalom érdekelt abban, hogy Magyarország sikeres legyen, akkor az országnak sokkal nagyobb mozgástere van, és nem csupán egy nagyhatalom „árnyékában húzódik meg”. Magyarországnak azt kell keresnie, hogyan tudja bővíteni a mozgásterét. Szerinte azok, akik most azt mondják, hogy a Nyugatot kell követni, korábban azt mondták, hogy Moszkvát kell követni – ezért nem bízik bennük. Mindig egy gazdatestet keresnek, amelynek segítségével megerősíthetik hatalmi pozícióikat. Ennek az a következménye, – ahogy Magyar Péterékkel is történik – hogy „kilóra megveszik” őket, és olyan döntéseket hoznak, amelyekkel nem a magyar érdekeket képviselik. Ezért nem szabad fizetett emberekre szavazni, mert akkor a magyarok rosszul járnak – mondta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Dopeman – Fotó: Facebook