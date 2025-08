Sehol nincs Európában a fiataloknak ilyen otthonteremtési hitel, mint a most induló fix 3 százalékos, hívta fel a figyelmet Panyi Miklós

Sehol nincs Európában a fiataloknak ilyen otthonteremtési hitel, mint a most induló fix 3 százalékos – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn az MTI-vel.

Panyi Miklós kiemelte: a kormány úgy alakította ki a fix 3 százalékos lakáshitel szabályait, hogy a támogatás a fiatalok otthonteremtését szolgálja, és az árakat ne növelje.

„Kevés önerővel, átlagos fizetéssel, család nélkül is biztonságosan bele lehet vágni egy új lakás vásárlásába, egy önálló életbe. Sehol nincs Európában a fiataloknak ilyen otthonteremtési hitel, mint a most induló fix 3 százalékos lakáshitel. A balliberálisok is tudják ezt, azért kórusban támadják ennyire” – írta.

Hozzátette, a kormány lakásépítési tőkeprogramot is indított, hogy nagyobb számban épüljenek új lakások Magyarországon. Mindez jelentősen bővíti majd a kínálatot.

A szeptember elsejétől induló fix 3 százalékos kamatozású, akár 50 millió forintos és 25 éves futamidejű hitelt az első lakásvásárlók támogatására dolgozta ki a kormány – ismertette.

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel kizárólag az első saját lakóingatlan megszerzését támogatja, így azok már nem vehetnek részt a programban, akik már rendelkeznek saját otthonnal. „Az első otthon fogalmát ugyanakkor az élethez igazítottuk, így például egy kis értékű örökölt vidéki ingatlan nem zárja ki az igénylőt a támogatásból” – jelezte.

Panyi Miklós rámutatott: a kormány a programba fontos árkorlátokat épített be az ingatlanárak féken tartása érdekében. Jogszabályban rögzítették, hogy csak olyan ingatlan esetében lehet igényelni a hitelt, amelynek a négyzetméterára nem haladja meg a másfél millió forintot, vételár tekintetében pedig lakás esetében a 100 millió, lakóháznál a 150 millió forintot.

„Emellett van elegendő eladás alatt álló ingatlan is: jelenleg 100 ezer olyan eladó ingatlan van Magyarországon, amely belefér a program feltételrendszerébe, és ez várhatóan bővülni is fog, ugyanis egyre többen hirdetik meg újból azon ingatlanjukat, amelyre korábban nem találtak vevőt”

– közölte.

Kitért arra, hogy az ország legnagyobb ingatlanfejlesztői ugyancsak készen állnak új projektek elindítására, így a következő években több tízezer új lakás kivitelezése fog megindulni, emellett sok ezren pedig saját családi ház építésébe fognak. A kormány aktívan részt vesz ezeknek a fejlesztéseknek a serkentésében: a Lakhatási Tőkeprogram 300 milliárd forintos keretösszeggel elindult, ettől a lakóingatlanok kínálatának jelentős bővülését várják.

„A fentebb jelzett bő ingatlanpiaci kínálat, a növekvő számú új ingatlanfejlesztés, a programba épített árkorlátok együttesen biztosítják az ingatlanárak féken tartását, miközben a kamattámogatással a program érdemi segítséget nyújt azoknak a fiataloknak, akik első otthonukat tervezik megvásárolni, felépíteni” – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon Start Programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án.

