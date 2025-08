Ismét előkerült Gyurcsány Ferenc, valamire nagyon készül

„Hamarosan…” – írta Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán szombaton, hozzátéve azt is, hogy októberben készül valamire. A mostani posztból és egy korábbi üzenetből arra lehet következtetni, hogy alighanem egy könyvet fog kiadni.

„Remélem szeretni fogják. Valamikor októbertől…”. – írta a szombaton közzétett Facebook-poszt margójára Gyurcsány Ferenc.

További információt nem árult el arról, hogy fognak reményei szerint szeretni az emberek, azonban egy korábbi bejegyzéséből lehet következtetni erre:

július végén ugyanis arról posztolt, hogy egy könyv kéziratán dolgozik, aminek a címe úgy kezdődik majd, hogy „Gyilkos”.

Alighanem egy regényről lesz szó, miután Gyurcsány Ferenc korábban is írt egy ilyen könyvet A kereszt halála címmel, az édesanyjára utaló Kate Vargha álnéven, és most is ezen a néven fut a kézirat.

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke sajtótájékoztatót tart a DK budapesti székházában 2024. június 7-én. Ezen a napon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fõpolgármester-jelöltje visszalépett a jelöltségtõl, és Vitézy Dávid támogatására kérte támogatóit. MTI/Purger Tamás.