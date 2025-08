Egyszerre zivatar és forróság: markáns kettősség jellemzi az időjárást

Rendkívül stabilnak mutatkozik az az úgynevezett nyomási teknő Közép-Európa felett, mely már napok óta változékony időjárást eredményez a kontinens északi és középső területein. Sokfelé fordul elő eső, zápor, zivatar, helyenként jelentős mennyiségű csapadék kíséretében – írja a HungaroMet.

Áramlási rendszerében jóval hűvösebb levegő éri el a térséget, mely jól kirajzolódik a maximum-hőmérséklet értékeken: többnyire 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek ebben a régióban. Ezzel szemben másutt anticiklonális hatások érvényesülnek, nagyrészt eseménytelen, napos, nyáriasan meleg az idő, általában 30 fok körüli maximumokkal, de Spanyolország és Portugália egyes részein 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.

A Kárpát-medencében jelenleg is a fent említett teknő, azon belül pedig a felettünk hullámzó frontrendszer hatására elszórtan lehet csapadékra számítani, és keleten is mérséklődik a meleg.

Várható időjárás az ország területén hétfőb éjfélig:

Továbbra is a változóan, időszakosan erősen felhős vagy borult ég mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok lehetnek. Eső, zápor, zivatar elszórtan fordulhat elő. Éjszaka az északnyugati tájakon csökken a felhőzet, hajnalra helyenként az ég is kiderülhet, míg hazánk délkeleti felén sokasodnak a felhők – ott szórványosan továbbra is előfordulhat csapadék.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett nagyrészt sok napsütés várható, azonban a keleti országrészben többfelé erőteljesebbé válik a felhőképződés, de ezzel együtt ezeken a helyeken is általában több órára kisüt majd a nap.

Főként a keleti országrészben várható elszórtan zápor, zivatar. A döntően északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a hűvösebb a nyugati, derült részeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 23 és 30 fok között várható, a Dél-Alföldön mérhetjük a magasabb értékeket.

Kiemelt kép: Zivatar Budapesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)