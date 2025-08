Brüsszeli pénzeső: súlyos uniós százmilliókkal tömték ki a Pride mögött álló aktivistaszervezeteket

A 2025-ös Budapest Pride nem csupán demonstrációként jelent meg a nyilvánosság előtt, hanem egy jól szervezett, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kampánystruktúra részeként, amelynek szereplői komoly támogatásokat kaptak uniós bürokratikus forrásokból is – írja a Magyar Nemzet. A részletes pénzügyi háttér a Dömötör Csaba által bejelentett Európai Bizottság 2019 és 2023 közötti, civil szervezeteknek juttatott támogatásait feltérképező adatbázisban (https://ngotransparency.eu/) is megismerhető.

A rendezvény főszervezője a 2001-ben alapított Szivárvány Misszió Alapítvány, amelyet a Háttér Társaság és a Labrisz Leszbikus Egyesület alapított. Az alapítvány 2017 és 2024 között mintegy 220 ezer euró (88 millió forint) uniós támogatásban részesült, továbbá a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatán keresztül 2016 és 2021 között 155 ezer dollár (53 millió forint) támogatásban.

A Magyar Helsinki Bizottság, amely a Pride hivatalos civil partnerei között is megjelent, 2014 és 2024 között 1,37 millió euró (548 millió forint) támogatást kapott az Európai Bizottságtól, és 2,58 millió dollárt (900 millió forint) az OSF-től. További 120 millió forint támogatásban is részesültek a National Endowment for Democracy-tól (NED).

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ugyanebben az időszakban 110 ezer euró (44 millió forintnyi) értékben uniós támogatást kapott, és 2,13 millió dollárnyi (750 millió forint) támogatásban részesült az OSF-től. Jelentéseik alapján további forrásokat kaptak többek között az amerikai USAID-től, a German Marshall Fundtól, a NED-től, valamint nagykövetségektől és az Ökotárs Alapítványtól.

Az Amnesty International Magyarország 2021 és 2024 között 410 ezer euró (164 millió forint) uniós támogatást kapott, továbbá 25 ezer dollárt (9 millió forint) az OSF-től. Saját beszámolóik szerint csak 2024-ben 372 millió forint támogatás érkezett hozzájuk nemzetközi forrásból.

A JCC Budapest – Bálint Ház 2024-ben 120 ezer euró (48 millió forint) támogatást kapott az Európai Bizottságtól. Éves jelentése alapján a teljes külföldi támogatás mértéke 332 millió forint volt.

Az Auróra Civil Központot létrehozó Marom Klub Egyesület 2024-ben 70 ezer eurót (28 millió forint) kapott közvetlenül az Európai Bizottságtól, valamint 126 ezer dollárt (44 millió forint) az OSF-től 2017–2021 között.

A Közép-európai Egyetem (CEU) 2014 és 2023 között 46,5 millió euró (18,6 milliárd forint) támogatásban részesült az Európai Bizottságtól, továbbá az OSF-től 2016 és 2023 között mintegy 1 milliárd dollárt (350 milliárd forintot) kapott.

Milliárdos támogatással kitelepült szervezetek a Pride civil falujában

A Budapest Pride civil falujában emellett számos olyan szervezet is jelen volt, amelyek különböző nemzetközi forrásokból, többek között az Európai Bizottságtól és a Nyílt Társadalom Alapítványoktól részesültek támogatásban.

Ilyen például a Civil Kollégium Alapítvány, amely 2015 és 2019 között 50 ezer euró (20 millió forint) támogatást kapott az Európai Bizottságtól. Ezzel szemben a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations, OSF) hálózatán keresztül 2016 és 2023 között 3,37 millió dollár (1,2 milliárd forint) támogatásban részesült. A szervezet saját 2024-es pénzügyi jelentése szerint abban az évben 189 millió forint érkezett hozzájuk külföldi támogatásként.

A résztvevők találkozhattak a Háttér Társaság sátrával is. A szervezet 2017 és 2024 között 850 ezer euró (340 millió forint) támogatást kapott az Európai Bizottságtól, valamint 2016 és 2022 között 230 ezer dollár (80 millió forint) támogatást az OSF-től. Saját 2024-es pénzügyi jelentésük alapján ebben az évben 150 millió forint érkezett hozzájuk külföldi forrásból.

Szintén jelen volt a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, amely 2018 és 2024 között 680 ezer euró (272 millió forint) támogatást kapott közvetlenül az Európai Bizottságtól, valamint 368 ezer dollár (128 millió forint) támogatásban részesült a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül. A szervezet 2024-es pénzügyi jelentése szerint ebben az évben 293 millió forint érkezett hozzájuk külföldi támogatásként.

A Pride rendezvényen részt vett a Transparency International Magyarország is. A szervezet 2016 és 2021 között 510 ezer euró (204 millió forint) támogatást kapott közvetlenül az Európai Bizottságtól, továbbá 2017 és 2023 között 422 ezer dollár (148 millió forint) támogatásban részesült a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül. A saját 2024-es jelentésük szerint az adott évben 88 millió forint érkezett hozzájuk külföldi forrásból.

A rendezvényen megjelent az Artemisszió Alapítvány is, amely 2014 és 2024 között 290 ezer euró (116 millió forint) támogatásban részesült közvetlenül az Európai Bizottságtól, valamint 2016 óta 460 ezer dollár (184 millió forint) támogatást kapott a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül. A szervezet 2023-as pénzügyi jelentése szerint csak abban az évben 153 millió forint külföldi támogatás érkezett hozzájuk.

A fenti szervezeteken túl több más csoport is kiállítóként volt jelen a civil faluban, köztük: az aHang, a Fridays for Future (Greta Thunberg zöldmozgalma), a Hungarian Animal Rights Corps, a Közélet Iskolája, a Magyar LMBT Szövetség, a Magyar LMBT+ Medicina Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ+ Pszichológiai Szekció, a Szexpozitív Egyesület, a Színfogó Egyesület és a Háttér Társasághoz tartozó Szülők az LMBTQ+ Emberekért szervezet is.

Bár ezen utóbbi szervezetek esetében a nyilvánosan elérhető adatok nem mutatnak jelentős vagy közvetlen uniós vagy OSF-támogatást, ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy más csatornákon keresztül – például olyan közvetítő szervezeteken, mint az Ökotárs Alapítvány – ne részesülnének külföldi finanszírozásban.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester és Szabó Tímea politikus a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Gellért rakparton 2025. június 28-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)