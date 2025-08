Takács Péter az MCC Feszten: A Tisza Párt megfutamodott, ez Kulja András utolsó próbálkozása, hogy Magyar Péter visszafogadja

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője és egészségügyi szakpolitikusa végül nem jelent meg azon az esztergomi vitán, amelyen Takács Péter egészségügyi államtitkárral kellett volna ütköztetnie álláspontját a hazai egészségügy helyzetével kapcsolatban. Kulja András még hetekkel ezelőtt is biztosra mondta megjelenését, a két politikus utoljára június 23-án vitázott egymással.

Pénteken került volna sor Takács Péter, egészségügyi államtitkár és Kulja András, Tisza-párti egészségügyi szakpolitikus vitájára a Mathias Corvinus Collegium (MCC) esztergomi rendezvényén, az MCC Feszten. A mostani lett volna a második vita a két politikus között azóta, hogy legutoljára az ATV stúdiójában, június 23-án ütköztették álláspontjukat az egészségügy helyzetével kapcsolatban.

Az ellenzéki európai képviselő – emlékeztet a Mandiner – még hetekkel ezelőtt is azt állította, hogy örömmel vitatkozik az egészségügyi államtitkárral. Élő YouTube- és Facebook-közvetítést, valamint 14 vendégbelépőt kért a szervezőktől az EP-képviselő, aki áprilisban, majd június végén és július elején még örömmel elfogadta az MCC Feszt szervezőinek meghívását. Ennek ellenére Magyar Péter embere végül nem jelent meg a beszélgetésen, amelyet a Mandiner főszerkesztő-helyettese, Kacsoh Dániel moderált volna. Takács Péter ezt nem is hagyta szó nélkül, aki rögtön azzal kezdte a felszólalását, hogy a Tisza párt megfutamodott, egyik politikusok sem mer kiállni vitázni. Ezt követően

Takács Péter egy plüssnyuszit tett abba a székbe, ahol Kulja András ült volna.

Szerinte véget ért Kulja tiszavirág életű karrierje. Köztudott, hogy a főnöke tiltotta le. Kulja többször megfenyegetett, hogy nehogy innen megfutamodjak.

„Ehelyett az utolsó pillanatban ő mondta le az MCC-s vitát. Nagyon adtam volna egy második fordulót, de nincs vér a pucájukban”

– mondta az államtitkár.

Szóba került egy Kulja András által Takács Péter ellen megfogalmazott korrupciós vád is, amely szerinte semmi másról nem szól, mint a terelésről, még a cselédsajtójuk sem merte lehozni, akkora kamu a sztori, aminek egyetlen célja, hogy eltereljék a figyelmet arról:

„a Tisza párt felsült, összeomlott, Kulja karrierjének vége, ez egy utolsó próbálkozása, hogy Magyar Péter visszafogadja”

– szögezte le az államtitkár. Ezzel kapcsolatban kifejtette a koronavírus-járvány elleni védekezés részleteit – FFP-maszkok, védőruhák egyéb felszereléseket is beszerzését –, amelyeket szerinte három éve még Kulja András is méltatott. Takács Péter arról is beszélt, egy köze volt csupán a lélegeztetőgépekhez:

a negyedik járványhullámban 4 napig kínai lélegeztetőgépre volt kötve a kórházban.

Az ellenzék tavaly nyár óta foglalkozik a kórházak klimatizációjával, idézte fel Kacsoh Dániel, Takács Péter ezzel kapcsolatban kiemelte:

„a kormányzás kezdetén az összes kiemelt kezelőhelyiség 56 százaléka volt légkondicionált, s ez most 96 százalék.”

Szóba került a várólisták kérdése is, ezzel kapcsolatban Takács Péter is elismerte, hogy sok még a tennivaló, azonban hozzátette: 2013-ban a kormány kezdeményezésére áttértek a transzparens, kötelezően online vezetett várólistákra; akkor 88 ezer ember várt kockás füzetekben feljegyzett műtéti beavatkozásokra. „Mostanra ezt jelentősen ledolgoztuk, kevesebb mint az egyharmada maradt annak, amit megörököltünk” – mutatott rá, majd azzal folytatta: a Covid végén 26 műtéttípus volt, aminél 60 napra többet kellett várni, most ugyanez a szám három. A várólisták hossza mögött Takács Péter szerint egy olyan jelenség is áll, hogy sok orvos trükközik a várakozási idővel azért, hogy átcsúsztathassa a pácienseket magánklinikákra.

„De ez Btk. kategória, ezt üldözzük, aki ezzel trükközik, annak velem és a rendészeti kollégákkal gyűlik meg a baja”

– figyelmeztetett Takács Péter.

Mindezek mellett szóba került még a budai szuperkórház és a szentesi kórház ügye, valamint a magánpraxis és az orvoshiány kérdése is. A szuperkórház-beruházás szerinte a koronavírus és a háború miatt nem kezdődött el, a szentesi kórházzal kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy a Tiszára jellemző, hogy elmennek olyan helyekre, ahová „még nem értünk el a felújításokkal, miközben blokkolják az uniós forrásokat Brüsszelben”. Egyúttal cáfolta azokat a vélekedéseket is, miszerint kormányzati stratégia a betegek átirányítása a magánpraxisba.

„Hazugság, hogy áttoltuk a betegeket a magánba”

– szögezte le. Az orvoshiánnyal kapcsolatban arról beszélt, 2010-hez képest majdnem 9000-rel több orvos dolgozik, de az orvosok eloszlása nem egyenletes. Ezért Takács Hankó Balázs miniszterrel és az orvosegyetemekkel megállapodott:

átalakítják az orvosképzést, hogy lássák a fiatal kollégák, egy kisvárosi kórházban is van élet.

Emellett orientációs ösztöndíjat indítanak, hogy a frissen végzett szakemberek abban a járásban legyenek háziorvosok, ahol születettek. „A háziorvosi rendszer finanszírozását is át kell alakítani: 3-400 fős minipraxisokat tartunk fent, pedig üzemképtelenek, működésképtelenek” – hívta fel a figyelmet. Leszögezte: a cél, hogy az orvos érdekelt legyen a praxisban.

Kiemelt kép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (b) és Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese az esztergomi MCC Feszt pódiumbeszélgetésén, 2025. augusztus 1-jén (Fotó: Facebook/MCC Feszt)