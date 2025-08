Szentkirályi Alexandra: Újabb törvénysértő közbeszerzés miatt bukik százmilliókat Budapest

Újabb törvénysértő közbeszerzés miatt bukik Budapest százmilliókat, „Karácsony Gergelyék baklövése újabb 200 millió forintjába plusz négymillió perköltségbe kerül a budapestieknek” – közölte a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője pénteken a Facebookon.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta: nem ez az első alkalom, hogy a folyamatosan a csőd szélén táncoló fővárosnak azért kell százmilliós bírságokat fizetnie, mert valahogy mindig sikerül szabálytalanságokat elkövetnie a nagy közbeszerzéseknél.

„Ráadásul ez is a BKV-nál zajlik, ahol az elmúlt hónapokban sorra derültek ki a baloldal mutyis ügyei” – fogalmazott.

Kitért arra, fut egy másik – hasonló tárgyú per is -, ahol 300 millió forint a tét. „A vége ennek is borítékolható” és ha ez a döntés születik, akkor már 500 millió forintba kerül majd a budapestieknek, hogy „a főváros vezetése fittyet hány a törvényekre. Szép kis nyári szünet” – jegyezte meg.

Úgy fogalmazott:

„Karácsonyék magasról tesznek a törvényekre, azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, majd maximum bebújnak az áldozat pozíció fedezékébe. Közben a haverok dúskálnak az átláthatatlan városi pénzhálóban”.

„Törvénytelen közbeszerzések, felelőtlen döntések, csődközeli gazdálkodás” – írta a politikus.

Hozzátette: miközben Karácsony Gergely főpolgármester „üres cukiskodással és brüsszeli parolázással van elfoglalva”, a város lassan összeomlik, törvénytelenül működik és még egy közbeszerzést sem tudnak szabályosan lefolytatni.

Kijelentette: nem lehet felelősség nélkül várost vezetni. „Pont ez az, ami Budapest csődhelyzetéhez vezetett” – emelte ki Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fõvárosi képviselõcsoportjának vezetõje – MTI/Illyés Tibor