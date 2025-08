Ripost: Gerendai Károly üzlettársa üdvözölte Izrael megtámadását

Gerendai Károly arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak a zsidógyűlölő Kneecap fellépéséhez - ezt írta csütörtökön a Mandiner. Mazen Al Ramahiról most azt írja a Ripost, hogy szélsőséges palesztin politikai szervezetek vezető tisztviselője, aki üdvözölte Izrael két évvel ezelőtti megtámadását, és a Hamász 2023 októberi terrorakciójáról azt írta: közel a győzelem - állaz M1 Híradó pénteki összefoglalójában.

A Hamászt és a Hezbollah terrorszervezeteket éltette londoni koncertjén a zsidógyűlölő Kneecap. A három tagú északír együttes fellépésein rendszeresek az antiszemita, rasszista megnyílvánulások, emiatt már több európai fesztiválról is kitiltották őket. Az idei Sziget Fesztiválra is meghívták őket, ami nagy felháborodást keltett. Száznál is több művész petícióval tiltakozott a budapesti fellépésük ellen

Gerendai Károly arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak az antiszemita Kneecap fellépéséhez

– ezt írta csütörtökön a Mandiner. A lap arra utalt, hogy a Sziget fesztivál alapítója, Gerendai Károly üzleti kapcsolatban áll a palesztinbarát Mazen Al Ramahival, az ő szállodájában van ugyanis Gerendai luxusétterme. A Mandiner szerint ez a kapcsolat volt az oka annak, hogy a sziget szervezői meghívták a Kneecapet.

A Mandiner cikkének megjelenését követően Gerendai Károly úgy reagált, hogy Al Ramahi nem az üzlettársa és nincsen közös vállalkozásuk sem. A sziget alapítója azt is elmondta, hogy távol tartja magát a fesztivál döntéseitől, nincs beleszólása abba, hogy kit hívnak meg, a Kneecap botrányról pedig csak a sajtóból értesült. Ugyanígy nyilatkoztak a sziget szervezői is.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta:

a Mandiner cikkében említett üzletember a magyar titkosszolgálatok látókörébe került.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az együttes tagjainak kitiltásával kellett reagálni arra, hogy a sziget szervezői a művészi szabadságra hivatkozva ragaszkodtak a fellépéshez

Mazen Al Ramahiról most azt írja a Ripost, hogy üdvözölte Izrael két évvel ezelőtti megtámadását. A lap Facebook-bejegyzéseket tett közzé, amik szerintük az arab férfihoz köthetők és bizonyítják a férfi terrorizmust, zsidó emberek, köztük gyerekek lemészárlását és nők megerőszakolását, megcsonkítását támogató politikai nézeteit.

A posztokban egyebek mellett az olvasható, hogy nem civilek elleni támadás volt két éve, hanem egy katonai művelet. A Ripost azt állítja, hogy Mazen Al Ramahi szélsőséges palesztin politikai szervezetek vezető tisztviselője is, aki a Hamász 2023 októberi támadásáról azt írta: közel a győzelem.

A portál szerint az üzletember nemcsak a közösségi médiában, hanem különféle rendezvényeken is szélsőséges, terroristákat támogató szónoklatokat tart.

Kiemelt kép: A szélsőséges Hamász palesztin iszlamista mozgalom támogatói jelszavakat skandálnak egy Izrael-ellenes tüntetésen – MTI/EPA/Alaa Badarneh