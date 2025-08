Rendőrség: 1500 rendőr és 200 kamera vigyáz a szurkolókra a Hungaroringen

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj versenyhétvégéjén 1500 rendőr teljesít szolgálatot és több mint 200 kamera figyeli a helyszíneket a gördülékeny forgalomirányítás és a bűnmegelőzés érdekében – mondta el az MTI-nek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken Mogyoródon.

Beluzsárné Belicza Andrea a Hungaroring főbejáratánál felállított ideiglenes rendőrőrsön közölte, habár a Magyar Nagydíj csütörtökön vette kezdetét, a rendőrség előkészítő munkája már hónapokkal korábban elkezdődött.

A versenyhétvégén a magyar rendőrök mellett 18 külföldi kolléga is segíti a munkát, ők Ausztriából, Hollandiából, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából érkeztek, valamint a motoros, a kutyás és a lovas rendőrök mellett a légirendészet munkatársai is bekapcsolódnak a feladatokba – számolt be a szóvivő.

Hozzátette, a versenypályát, a belső tereket és a pályához vezető utakat több mint 200 kamera figyeli, amelyek egy részét a rendőrség, más részét pedig a biztonsági szolgálat figyeli folyamatosan.

Mivel sok szurkoló a hétvégét a pálya körüli kempingben tölti, így „éjszakai is van élet” a helyszínen, ezért 24 órás szolgálatot lát el a rendőrség, és felállítottak egy ideiglenes rendőrőrsöt is, ahova elő tudják állítani a bűncselekményt elkövetőket, valamint itt lehet bejelenteni azt is, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz -ismertette a szóvivő, hozzáfűzve, hogy az örsön tolmácsok is rendelkezésre állnak.

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: az elmúlt években jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, de még mindig előfordulnak autófeltörések vagy olyan esetek, hogy a kempingekben a sátrakat kivágják, de szerencsére ez egyre kevesebbszer fordul elő.

Az első 24 óra kiemelt esemény nélkül zajlott. Az egyik kempingen két külföldi csapat szólalkozott össze, és egy ember hamis jeggyel próbált bejutni a versenypályára – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy kiemelt bűncselekmény, szabálysértés vagy nagyobb baleset tavaly nem történt, az elmúlt négy-öt évben látható, hogy az emberek egyre alaposabban tájékozódnak, időben elindulnak, így egyre kevesebb a fennakadás.

A hétvégén megnövekedett menetidővel kell számolni, ezért a rendőrség arra kér mindenkit, hogy induljon el időben – hívta fel a figyelmet a szóvivő, megjegyezve, hogy közlekedési hírekért érdemes figyelni a rendőrség honlapját és közösségi oldalait.

A Hungaroring előrejelzése szerint a 40. jubileumi Magyar Nagydíjra rekordszámú szurkolót, naponta 70-80 ezer embert várnak – közölte Beluzsárné Belicza Andrea.

Kiemelt kép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.

MTI/Bodnár Boglárka